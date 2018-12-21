Глава Пентагона Джеймс Мэтисс объявил о своей отставке из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом

Министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале, сообщил президент Дональд Трамп. Мэттис работал в Белом доме с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом. В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост несовпадением во взглядах с американским лидером. Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

О грядущей отставке Мэттиса Трамп объявил в "Твиттере".

"Генерал Джим Мэттис уйдет с почетом на покой в конце февраля, прослужив в моей администрации министром обороны последние два года, - написал президент. - За время пребывания Джима в должности мы достигли огромного прогресса, особенно в вопросах снабжения новой боевой техникой".

"Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в побуждении наших союзников и других стран к выполнению взятых на себя обязательств в военной сфере", - добавил президент Трамп.

Он также сообщил, что новый глава оборонного ведомства будет назначен в ближайшее время, и тепло поблагодарил Мэттиса за службу.

Не сошлись во взглядах

Полуторастраничное письмо Мэттиса, датированное 20 декабря, не оставляет повода сомневаться в причинах его ухода из администрации Трампа. Накануне президент объявил о выводе американских войск из Сирии.

Также вечером в четверг газета Wall Street Journal, телеканал Си-эн-эн и агентство Рейтер сообщили со ссылкой на источники в правительстве США, что Белый дом рассматривает план значительного сокращения численности американского контингента в Афганистане.

"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств, - написал Мэттис. - Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".

Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым.

"Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, (...) продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников", - отметил Мэттис.

Министр обороны заявил, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку", - резюмировал Мэттис.

"Худший кошмар"

Решение Трампа принять отставку Мэттиса было критически воспринято вашингтонскими политиками.

И республиканцы, и демократы высоко оценивают заслуги генерала, причем Трампа раскритиковали за это увольнение в том числе и его однопартийцы.

Так, сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс отметила в "Твиттере", что его отставка - огромная потеря для страны, для вооруженных сил и для нынешнего правительства.

"Очевидно, что мы движемся к серии серьезных политических ошибок, которые могут поставить под угрозу нашу страну, нанести ущерб нашим союзам и расширить возможности наших противников", - охарактеризовал внешнеполитическую ситуацию сенатор-республиканец Марко Рубио.

Он выразил надежду, что у республиканцев получится убедить президента выбрать другое направление.

А сенатор-демократ Крис Мёрфи сказал, что читал письмо главы Пентагона с отвисшей челюстью. По его мнению, Мэттис ушел из-за того, что президент оскорблял союзников США и и был слишком мягок с Россией и Китаем.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и вовсе назвал уход Мэттиса худшим кошмаром. По его мнению, отсутствие лидера может еще более дестабилизировать политику национальной безопасности США.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп своими действиями ввергает страну в хаос. "Мы знаем, что у него [Мэттиса] были серьезные разногласия с Трампом по поводу Сирии и стены [с Мексикой]", - сказал Шумер.

"Вот, что происходит, если игнорировать здравые советы военных", - прокомментировал уход Мэттиса член палаты представителей, республиканец Адам Кинзингер. Решение главы Пентагона уйти он назвал актом патриотизма и отстаиванием своих американских принципов.

Заслуги Мэттиса отметили и действующие сотрудники администрации Трампа: министр энергетики Рик Перри сказал, что Мэттис почти 50 лет с честью служил своей стране и стоял на страже ее безопасности.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также отметил, что Мэттис самоотверженно служил и жертвовал собой ради страны с тех пор, как записался в морскую пехоту в 1969 году.

"Страна и наша армия стали лучше благодаря его службе и руководству", - написал Спайсер в "Твиттере".

Из Белого дома ушел "последний взрослый"

Слухи об отставке Мэттиса ходили с осени, но и глава Пентагона, и президент, их опровергали. При этом в книге "Страх" журналист-расследователь газеты Washington Post Боб Вудворд рассказывал, что Мэттис в разговорах со своими помощниками сравнивал знания и представления президента о мировых проблемах с уровнем ученика пятого-шестого класса.

Вудворд описывал, как в апреле 2017 года Трамп якобы предложил главе Пентагона физически устранить сирийского президента Башара Асада, после того как тот применил химическое оружие. Якобы Трамп тогда предлагал: "Давайте [...] убьем их. Давайте туда войдем. Давайте всех их [...] прикончим".

По утверждению Вудворда, Мэттис пообещал президенту, что немедленно этим займется, но, повесив трубку, сказал своему советнику: "Ничего этого мы делать не будем".

В СМИ Мэттиса нередко называли единственным взрослым в помещении, говоря об администрации Трампа. Президент, как писала New York Times, на эти сравнения обижался.

Впрочем, еще осенью, комментируя слухи об отставке Мэттиса, Трамп говорил: "Он останется здесь, мы им очень довольны". Мэттис же призывал не воспринимать серьезно информацию о его скором уходе.

Текучка кадров

Отставка Мэттиса - это уже третья кадровая перестановка на высшем уровне в Белом доме за последние два месяца. 7 ноября сразу после промежуточных выборов Трамп объявил об отставке главы минюста Джеффа Сешнза.

Назначение на его место исполняющим обязанности министра и генпрокурора Мэттью Уитакера вызвало критику: по должности он должен курировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, а Уиттакер его активно ругал и публично предлагал свернуть.

Через месяц, 7 декабря, выяснилось, что Уиттакер должность не сохранит. Трамп объявил, что выдвинет на должность генпрокурора Уильяма Барра. Он уже занимал этот пост - при Джордже Буше-старшем.

А 8 декабря Белый дом объявил, что свой пост покидает и глава аппарата Джон Келли. К декабрю 2018-го его отношения с президентом, как сообщали американские СМИ, ухудшились - президент якобы даже перестал с ним разговаривать.

Келли, как и Мэттису, пришлось публично отрицать, что он обзывал Трампа идиотом. О том, что Келли, в частности, называл президента идиотом, писал в книге "Страх" Вудворд.

15 декабря Трамп объявил, что руководить аппаратом Белого дома глава административно-бюджетного управления администрации президента США Мик Малвейни.

Кто сменит Мэттиса, Трамп пообещал объявить позже.