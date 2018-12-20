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АНАЛИТИКА

Финансисты заявляют о готовности валютного рынка и дальше снижать курс доллара

21:20 20.12.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Американскому доллару не дают поднять головы. 20 декабря его курс продолжал падать и после провала на межбанке еще на 13 копеек оказался в рамках 27,53-27,55 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала недели безналичный «американец» потерял 36 копеек.

Если вчера валютчиков воодушевляло подписание Украиной новой кредитной программы с МВФ, то сегодня на продажи доллара играл сезонный фактор. Нашему бизнесу нужно платить в конце года налоги, а иностранцы рассчитываются по контактам перед уходом на католические рождественские каникулы. Продажи доллара превалируют над покупками. Крупных поставок импортных товаров в страну не предвидится (из-за снижения покупательской способности населения), потому и доллар не нужно закупать крупными партиями.

«Еще до обеда валютный спрос ощущался и курс даже пытались поднять, но после него, покупатели ушли, и доллар вышел собирать Нацбанк», - рассказал Гриненко.

По разным оценкам, НБУ приобрел сегодня до $20 млн., сделки проводил по 27,52 грн./$.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало преобладание предложения над спросом, вследствие потребности участников рынка в гривне для завершения бюджетных платежей, растущих предпраздничных продаж валюты на наличном рынке и опасения продавцов относительно дальнейшего удешевления доллара, на фоне существенного (почти на 12 млрд грн) сокращения остатков банков на корсчетах», - суммировал для все факторы директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остатки банков на корсчетах в Нацбанке уменьшились на 11,9 млрд. грн (до 55,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 1,6 млрд. грн. (до 35,8 млрд. грн.).

«При этом наличный рынок открылся котировками 27,78-27,84 грн./$, к середине дня они снизились до 27,70-27,75 грн./$», - уточнил Гриненко.

Интуитивно финансисты ощущают готовность рынка и дальше снижать курс доллара. Однако очень аккуратно дают прогнозы. Поскольку бизнес ждет от Госказначейства новых выплат по НДС: сегодня чиновники перечислили небольшую сумму - 300 млн. грн. Но не знает плана дальнейших выплат.

«Завтра межбанк скорее всего будет открываться в рамках 27,50-27,55 грн./$. Дальнейшее движение пока не берусь предсказывать», - отметил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал завтра торговлю в рамках 27,50-27,60 грн./$.
 

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