Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2020

Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

За принятие соответствующего законопроекта №9355-5 за основу и в целом проголосовали 231 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Данный законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства и выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного сельского хозяйства.

Согласно тексту данного законопроекта, Кабинету Министров необходимо до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельхозназначения.

Как сообщали Українськi Новини, временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк считает, что с даты публикации закона об обороте сельскохозяйственных земель до вступления его в силу должно пройти минимум 2 года для подготовки бизнеса к открытию рынка земли.

18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять законопроект, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вне зависимости от решений Верховной Рады касательно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, он будет фактически действовать до принятия закона об обороте земель.

Всеукраинская аграрная рада заявила, что по ее инициативе ряд депутатов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9355-5 о продлении действия земельного моратория до 1 января 2020 года.

Ранее Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

22 августа вступило в силу решение Европейского суда по правам человека, которым введенный Украиной мораторий на продажу сельхозземель признан нарушением прав человека.

Порошенко обещал добиться отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале КС также принимал решение об отказе в открытии конституционного производства по делу о моратории на отчуждение сельхозземель.

В законопроекте об обороте земель сельхозназначения Госслужба геодезии предложила открывать рынок земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория в два этапа - сначала для земель госсобственности, а через 2-3 года переходить к полной отмене моратория.