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«Хэппи-энд» для Сытника. Что означает отставка Жебривского из аудиторов НАБУ
11:10 20.12.2018 |
Экс-глава Донецкой ОВГА, "ветеран" украинской политики Павел Жебривский ушел с поста аудитора НАБУ, объяснив свое решение вынужденным бездействием, ведь для запуска работы аудиторов Верховная Рада должна была принять ряд положений и определить бюджет их деятельности,но она этого так и и не сделала. Впрочем, в таком поступке политика видится и другой мотив, связанный со скорым началом избирательных кампаний - как президентской, так и парламентской.
В общей сложности, Жебривский не усидел в кресле аудитора НАБУ и полгода - на должность одного из трех аудиторов его назначили 16 июня, а 15 ноября он подал заявление об увольнении. За это время близкий соратник президента не успел отметиться почти ничем как в негативном, так и в позитивном плане - из троих назначенных аудиторов НАБУ активностью отличался скорее назначенный Радой известный правовед Владимир Василенко.
Уже почти забылся скандал в связи с назначением Жебривского - председатель НАБУ Артем Сытник был очень недоволен новым "контролером" его структуры и уверял, что его назначение не отвечает положениям закона закона о бюро.
Тут стоит напомнить, что в соответствии со статьей 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита) , а также имеют безупречную деловую репутацию, и Сытник "зацепился" именно за отсутствие международного опыта у президентского назначенца. Впрочем, решение Порошенко так и не было опротестовано.
После назначения тройки аудиторов о них в Раде вспомнили по сути только единожды - после громких обвинений генпрокурора Луценко в сторону НАБУ, которое "погрязло в дрязгах с САП и ничего полезного не делает". Тогда его поддержали и нардепы от "Народного фронта". Так, глава фракции "фронтовиков" Максим Бурбак напомнил, что и Рада, и Кабмин, и президент уже давно назначили аудиторов НАБУ, и обратился к ним с требованием "неотложно начать работу и явиться в парламент с отчетом".
Ключевым в вопросе аудита НАБУ фактором есть то, что его результаты - единственное основание, по которому парламент может отправить в отставку директора антикоррупционного бюро до окончания семилетнего срока его полномочий. Именно поэтому вокруг избрания аудитора НАБУ от парламента несколько месяцев продолжалась настоящая политическая война, пока этим аудитором не стала более-менее равноудаленная от центров влияния фигура Владимира Василенко. Вместе с ним были назначены Михаил Буроменский от Кабмина и Павел Жебривский от президента. Теоретически аудиторы могли бы приступить к работе сразу после назначения, но не тут-то было.
НАБУ, как известно, работает с 2015 г., и дел за это время накопилось что-то около семи сотен, каждое из которых насчитывает не один том. При этом закон не предусматривает никакой формы статистической отчетности, и НАБУ этой отчетности не ведет, что только усложняет задачу. По закону комиссия аудиторов из трех человек назначается на год и по логике должна проверять год работу ведомства, но, поскольку НАБУ работает уже три года без всякого аудита, не совсем понятно, какой именно срок работы бюро должна проверять комиссия в такой ситуации.
Многомудрый Владимир Василенко "забил тревогу" сразу после избрания, отмечая, что для практического проведения аудита необходимы кадры, материально-техническое и финансовое обеспечение для этих кадров, что требует внесения правок в закон, чем депутаты не занимаются и не совсем понятно, когда начнут заниматься. И, разумеется, Василенко начал требовать продления срока полномочий комиссии, потому что, даже если все необходимое будет принято депутатами в самые кратчайшие сроки, завершить аудит за оставшееся время все равно будет нереально.
Таким образом, процедура аудита НАБУ достаточно прочно увязла в бюрократической трясине, чем Сытник вполне может быть доволен, а его политические партнеры в парламенте из группы еврооптимистов, можно не сомневаться, приложат достаточно усилий, чтобы сохранить сложившийся статус-кво.
"Демарш" Жебривского может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, верный соратник президента устал от "перекладывания бумажек", которым он занимался на должности главы Донецкой ОВГА, а потом аудитора НАБУ, и решил вернуться в свою любимую стихию - политику. Тут можно вспомнить, что у него есть даже свой "спящий" партийный проект - УРП "Собор", который можно реанимировать к выборам - время еще есть. Во-вторых, экс-зам Порошенко по "Солдарности" может пригодиться президенту и в его собственной партии, например, при подготовке региональных штабов как к президентским, так и к парламентским выборам - он из тех людей, которых удобно перебрасывать на "нужный фронт работы". Наконец, громкий шаг уже экс-аудитора, вне зависимости от первых двух версий, говорит о том, что он устал быть "не на слуху", и решил переломить ситуацию.
В сухом остатке аудит НАБУ уже не выгоден никому, слишком мало времени останется до выборов. Артем Сытник может расслабиться и сконцентрируется на том, чтобы выбить себе максимально возможные полномочия, например, под следующий транш МВФ, и будет ждать результатов выборов, после которых вопрос аудита может обрести актуальность, а ситуация в стране и положение НАБУ могут в корне измениться.
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