Зачем Кабмин снова реформирует ГФС

Сергей Шевчук / LIGA.net

Правительство решило разделить Фискальную службу на таможню и налоговую. Что из этого выйдет?

Кабмин утвердил разделение Госфискальной службы на два отдельных ведомства. ГФС переходит под управление ликвидационной комиссии, сотрудников переведут соответственно в Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

ГФС стала правоприемницей Министерства доходов и сборов, созданного в 2012 году. Обратное разделение было одним из условий новой программы МВФ: по данным источников LIGA.net в Минфине, реформа - один из пунктов меморандума с Фондом.

Пока в Минфине только в общих чертах представляют концепцию работы двух новых органов. Конкурс на должности глав ведомств должен пройти в течение трех месяцев, завершить трансформацию авторы реформы планируют до апреля 2019 года, сообщил собеседник в министерстве.

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Забытое старое

Министерство доходов и сборов было создано указом экс-президента Виктора Януковича в декабре 2012-го. Руководителем нового министерства стал глава Государственной налоговой службы тех времен Александр Клименко. В марте 2014-го Кабмин ликвидировал Миндоходов, создав на его базе Госфискальную службу, подчиняющуюся Минфину.

"Логика объединения налоговой и таможни в 2012 году предусматривала экономию на ресурсах для бэк-офиса: вместо двух бухгалтерий, IT-департаментов, отделов кадров и т.п. создали по одному соответствующему блоку, - вспоминает собеседник из Минфина. - Но ожидаемого эффекта достичь не удалось".

Главная цель новой реформы - стабилизация налоговых поступлений, отмечают в Минфине. В 2019 году план фискальных доходов бюджета - 850 млрд грн. Около 400 млрд из этой суммы - поступления от таможни: преимущественно импортый НДС и пошлины.

В министерстве считают, что отдельная работа таможни и налоговой повысит эффективность каждой из служб.

"Реформа ДФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - цитирует пресс-служба Минфина замминистра финансов Сергея Верланова.

Верланов возглавит ликвидационную комиссию, под началом которой будет проходить разделение ГФС. По его словам, главная позиция реформы - обе службы должны быть демилитаризированы. Таможня, по плану Минфина, должна возобновить практику пост-аудита, когда поставки проверяются повторно - уже после пересечения границы.

На первом этапе будет создано два отдельных юрлица - налоговая и таможня. Юридически процедура запланирована как реорганизация, а не ликвидация, поэтому действующих сотрудников Фискальной службы не будут увольнять, а переведут в штат новых ведомств.

В будущем будет и третья структура - Служба финансовых расследований (альтернативный вариант - Бюро финбезопасности), которая заменит налоговую милицию. Пока замену не одобрит парламент, милиционеры останутся в составе налоговой.

Сейчас в ГФС работает 41 000 сотрудников. До объединения в 2018 году на таможне и в налоговой числилось 70 000 человек. Авторы реформы надеются, что за счет диджитализации процессов штат служб увеличится несущественно. Для таможни рассматривается вариант с переводом сотрудников на контрактную форму трудоустройства по принципу пограничной службы, уточняет собеседник в Минфине.

Кто мог бы возглавить новые фискальные структуры? Официально никто пока не заявлял о желании поучаствовать в обоих конкурсах. На должность нового главы ГФС ранее претендовал экс-исполняющий обязанности руководителя службы Мирослав Продан. Недавно в должности главы ГФС через суд восстановился еще один бывший главный налоговик Роман Насиров, но решение суда не будет распространяться на новые юридические структуры, которые возникнут после разделение ГФС, считают в Минфине. Оба экс-руководителя налоговой фигурируют в расследованиях правоохранительных органов.

Одним из потенциальных кандидатов на должность первого фискала СМИ называли главу налогового комитета Рады Нину Южанину. В структуре ГФС среди претендентов звучала фамилия и.о. замглавы службы Евгения Бамбизова. После отставки Продана в начале сентября Бамбизов не стал подтверждать или опровергать возможность своего участия в новом конкурсе.

Наблюдатели с Запада

Решения правительства о новом разделении ГФС пока нет на официальных ресурсах Кабмина. Проект постановления опубликовала у себя в facebook член Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова.

"Кроме постановления Кабмина у нас пока ничего нет - никаких деталей реформы или хотя бы концепции правительство не презентовало", - отметила Острикова в комментарии LIGA.net.

Решение Кабмина было утверждено 18 декабря - в день, когда Совет директоров Фонда согласовывал программу финансирования Украины Stand By.

Правительство умышленно подстраивалось под заседание МВФ, поэтому решение принималось в спешке, допускает Острикова.

Реформа ГФС прописана в меморандуме с МВФ, как структурный маяк для продолжения сотрудничества Украины с Фондом, говорит информированный собеседник LIGA.net. Кабмин начал подготовку к разделению Фискальной службы еще в августе. Концепт реформы сразу писали на английском языке, чтобы оперативно согласовать его с МВФ и Евросоюзом, рассказывает он. В конце октября высокопоставленный источник в ГФС рассказывал, что руководство службы на тот момент не посвящали в детали готовящейся реформы.

По словам Остриковой, детали разделения должна разработать межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Мифнина, Минэкономразвития, налогового комитета Рады, а также делегаты от МВФ и других западных доноров Украины.

Сколько времени может занять реформа? В Минфине надеются завершить процесс до апреля-мая 2019-го. По оценке главы Общественного совета при ГФС Дмитрия Алексеенко, на это уйдет минимум полгода. "Шесть лет структуры варились в одном котле, - говорит он. - Так просто разъединить их уже не получится".

Реформа с вариантами

Опрошенные эксперты и представители бизнеса положительно оценивают курс на разделение налоговой и таможенных служб. Это логичное решение, поскольку структуры имеют изначально разный функционал: фискалы отвечают за сбор налогов, таможенники - за безопасность госграницы и борьбу с незаконными поставками, отмечает Алексеенко.

"Проблема в том, что за шесть лет функционал таможни несколько растворился, - считает он. - Эксперименты вроде патрулирования границы Нацполицией, которые внедряют чиновники раз в полгода, ни к чему хорошему обычно не приводят".

За время работы в структуре ГФС таможенная служба стала уклоняться в сторону выполнения фискальных функций, добавляет вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз. По ее словам, из позитивных результатов работы ГФС следует сохранить общие базы данных налоговой и таможни, которые после разделения перейдут Минфину.

"Движение правильное, но мы не знаем, изменится ли ситуация после разделения служб, - говорит Дроговоз. - Если Минфин будет ставить перед таможней задачи по сбору импортного НДС, толку от реформы не будет"

Сам факт разделения служб не облегчит работу бизнеса, считает управляющий партнер компании PSP-Audit Дмитрий Сушко. Эффективность налоговой и таможни вряд ли увеличится без радикального реформирования их функций, подтверждает собеседник в ГФС.

"Предстоит очень большая работа: нужно не просто четко прописать полномочия обеих служб, но и внести ряд изменений в законодательство, в том числе в Налоговый и Таможенный кодексы, - отмечает Острикова. - В противном случае реформа окажется простой сменой вывесок".