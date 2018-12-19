Экспортеры активно продавали валюту на межбанке под впечатлением новостей из МВФ

Елена Лысенко / UBR.ua

Сообщение о новом кредитном договоре Украины с МВФ сразу на 13 копеек укрепило курс гривни 19 декабря: межбанковская торговля завершилась в рамках 27,65-27,68 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Банкиры говорили о психологической реакции рынка на программу stand by и на выделение кредитного транша. Она вместе с сезонными приготовлениями к уплате налогов и выплате зарплаты, спровоцировала крупную валютную распродажу.

«Главным поинтмейкером сегодняшнего дня стало вчерашнее решение МВФ об утверждении новой программы stand-by для Украины общим объемом $3,9 млрд. и скорым поступлением ее первого транша в $1,4 млрд. Оно вселило в участников рынка курсовой оптимизм, притормозив спрос на валюту и подстегнув предложение, и без того активное на пике налоговых платежей и в ожидании предстоящих навесов обязательных продаж валюты в связи с праздничным периодом. Спекулятивная активность рынка фокусировалась преимущественно на паре доллар/евро на ожиданиях монетарных решений ФРС США», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Положительный настрой межбанка позволил Нацбанку существенно пополнить свои золотовалютные резервы: его приобретения оценивают от $25 млн. до $30 млн. Чиновники покупали доллар по 27,65-27,66 грн./$.

После удешевления на межбанке курс доллара опустился и в обменниках. Средний курс продажи доллара людям уменьшился на 5 копеек, и вышел на 27,90-28,0 грн./$. Минимальная ценник оказался на 27,78 грн./$, а максимальный остался на 28,50 грн./$ (правда, его ставил только Мисто Банк). При этом выкуп СКВ у людей происходил в рамках 27,50-27,90 грн./$.

После такого курсового движения финансисты готовы к любому развитию событий. «Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 27,63-27,70 грн./$, и может двигаться куда угодно. На настроения могут влиять самые разные факторы, и сезонные в том числе», - считает Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 20 октября торговлю в рамках 27,65-27,75 грн./$.