Митрополит Симеон: Теперь каждый должен сделать выбор – за московскую он церковь или за украинскую

Что затормозило процесс создания Украинской православной церкви, почему все мы причастны к обогащению Московского патриархата и какова судьба священников, которые не поддержат решение общества относительно церковной юрисдикции, - читайте в интервью владыки Симеона Depo.Винница.

Украина получила свою поместную церковь, избран ее предстоятель, который в январе получит Томос. Все эти события вышли за чисто религиозные рамки. Параллели с какими историческими событиями светской и политической жизни можно здесь провести?

- Президент неоднократно подчеркивал, что предоставление Украинской церкви статуса автокефальной приравнивается к провозглашению Акта о независимости Украины. Так исторически сложилось, что Украина является православной страной. Но, к большому сожалению, из-за всех перипетий церковной жизни православные верующие разделились. Поэтому единственная автокефальная церковь была желанна и сто лет назад, и, видимо, раньше. Но особенно нужна сегодня, когда наш народ разобщен и по регионам, и по вере. Именно поэтому создание Православной церкви Украины является началом объединительного процесса.

За независимость воевали веками, веками проливали кровь, отдавали жизни, а к нам она пришла с "росчерком пера" в Верховной Раде, Актом о независимости Украины. Так же и автокефалия. Другие страны ждали и получали ее в течение длительного времени, а Украине ее принесли "на блюдечке". И большая часть тех, кто должен был бы принять ее и радоваться, сказали: "Нам не нужно, нам хорошо и в таком статусе, который на сегодня есть".

Конечно, Московский патриархат всегда в Украине поддерживался государством. Я это знаю, ибо я там был 22 года. Нам способствовали, нам помогали. А насчет Киевского патриархата - да, на Западной Украине к нему относились более дружелюбно, а в остальных регионах страны считали раскольниками. И Московский патриархат на этом выигрывал. Вместо того, чтобы проповедовать Христа, постоянно вели полемику: кто каноничен, кто благодатен, кто правильный, а кто раскольник.

Эта полемика сейчас утихнет?

- Она продолжается. Московский патриархат остается на своих позициях. Но раньше никогда не было столько желчи, столько злобы, как сегодня. Я такого никогда не наблюдал. Я не вижу там любви, а там, где нет любви, нет Бога.

15 декабря, во время объединительного Собора, ваша кандидатура была выдвинута на пост предстоятеля Украинской православной церкви. Как вы оценивали свои шансы быть избранным?

- На Собор вместо обещанных 10-12 епископов Московского патриархата пришло только двое (вторым был митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр, - ред.). Какими могли быть шансы, когда остальные были те, к кому мы не принадлежали, с кем мы не имели никакого общения, а с некоторыми даже не были знакомы? Для меня было удивительным, что во втором туре 28 архиереев проголосовали за меня. За владыку Епифания было 36.

Говорят, что вашу кандидатуру поддерживал Президент. Насколько это соответствует действительности?

- Пожалуй, это пошло из-за СМИ. Как ни крути, я - винницкий архиерей. А сегодня принято говорить, что при власти винницкие, а значит, хотят "протащить" своего. Это все светские разговоры. Да, мы разбирались и с президентом, и с премьер-министром, тем более, что он был винницким мэром, и с властью были хорошие отношения. А в сентябре я поехал в Америку по своей церковной линии, и тогда же поехал владыка Филарет. И когда мы приехали в Нью-Йорк, там как раз началась сессия ООН, где был Президент. И тут же "Союз православных журналистов" напечатал, что Порошенко повез Симеона знакомиться с Филаретом и с американскими властями. И с тех пор пошли слухи, что следующим патриархом будет Симеон Винницкий, потому что так хочет Президент. И Москва крутила это по всем каналам.

Но на все воля Божья. Возможно, у Президента или премьера было желание, чтобы так случилось. И если бы представителей Московского патриархата на Соборе было много, это событие было бы прогнозируемо. Но когда 42 архиерея Киевского патриархата, 15 автокефальной церкви и два МП, как не считай, но никак не сходилось, чтобы я занял первое место.

Накануне Собора вы получили письмо Вселенского патриарха Варфоломея о том, что вы находитесь под юрисдикцией Константинопольского патриархата, а, следовательно, все дальнейшие действия со стороны любой церкви относительно вас, вашего духовенства и верующих считаются недействительными, неканоническими, и не будут иметь никакой юридической силы. Если бы этого письма не было, вы бы пришли на Собор?

- Это была предупредительная осторожность. Мы с владыкой Александром знали, что если мы идем на Собор, то со стороны нашего священноначалия обязательно будут последствия. Даже говорили, что заседание Синода МП будет проходить в один день с Собором и на нем будут одобрять решение относительно тех, кто будет принимать участие в Соборе. Но решением Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября Украина находится под его церковной властью. И мы с владыкой Александром подали Патриарху апелляцию как высшей инстанции, как в свое время это сделал Филарет и митрополит Макарий.

Почему же остальные архиереи МП, которые поддерживают идею Украинской православной церкви, не воспользовались такой возможностью?

- Обращение к Вселенскому патриарху о своем согласии с предоставлением автокефалии подписали 10 или 12 епископов, хотя в Константинополе надеялись, что их будет больше, как можно больше придет на Собор, и тогда предстоятель будет со стороны Московского патриархата. Но внезапно кто-то из тех, кто должен был прийти, или заболел, или внезапно оказался за границей. И на регистрацию мы с владыкой Александром пришли только вдвоем. А если учесть, что владыка Александр не является правящим епископом, то есть не имеет за собой епархии и духовенства, приходов, людей, то получается, что только я один. Поэтому весь жар и пал на мою голову. И даже часть священников, которые меня поддерживали и поддерживали Украинскую православную церковь, остались в раздумьях или дали задний ход.

Но процесс создания Украинской православной церкви уже необратим, только пойдет уже труднее. Я думал, что он продлится три-пять лет, но сейчас может растянуться и на десять. Большинство осталось за Московским патриархатом. А он в умы людей вкладывал, что в автокефальной церкви раскольники, что там безблагодатно. Мы их, можно сказать, зазомбировали "русскомирным", московией, и они верят: Москва - это спасение, а все остальное - гибель. Так мы их учили, и в том числе я, и я уже просил за это прощения у паствы.

Вы не боитесь мести со стороны Московского патриархата?

- Я просил Господа, что если нет на это Его воли, если это будет вредным для Церкви и не будет спасением для моей души, то пусть это дело или прекратится, или пройдет мимо меня. И Господь вел меня, давал мне силы и, надеюсь, и в дальнейшем даст. Конечно, можно разыграть любой сценарий, особенно, что касается информационной атаки. Начиная с сентября я о себе столько узнал, что и никогда не догадывался. СМИ написали, кнопку нажали, по миру распустили - иди потом, оправдывайся. Но неправедное поношение очищает от грехов. Хотя очень обидно, что слышишь его не от чужих, а от тех, кто вчера был в твоих друзьях, от твоих архиереев, священников, прихожан.

Сегодня (18 декабря, - ред.) в Винницу прибыл архиепископ Варсонофий, которого Московский патриархат поставил на ваше место после того, как запретил вам служить. Как можно назвать такую ситуацию? Религиозное двоевластие?

- Это не двоевластие. Это продолжение того, что было. Сегодня в Виннице есть Православная церковь Украины, которую представляют трое архиереев: я, митрополит Роман бывшей автокефальной церкви и архиепископ Михаил бывшего Киевского патриархата. И есть Московский патриархат, который возглавил владыка Варсонофий, кстати, бывший наш земляк. Винница церковная в основном по городу промонархистская и "русскомирная", так сложилось еще со времен владыки Агафангела, который сам был русским, а потом Макария. И церквей Московского патриархата в Виннице большинство. Но сейчас нужно будет сделать выбор: за московскую церковь, или же за украинскую. И этот процесс будет идти, потому что на востоке Украины идет война. Московская церковь считает ее не агрессией, а братоубийственной войной. А Украинская церковь говорит: есть страна, которая воюет с нами - Россия. Московский патриархат так сказать не может, ибо это противоречит его идеологии "русского мира".

Вы будете вести диалог с владыкой Варсонофием?

- Все нужно покрывать любовью и единством. У нас нет сегодня молитвенного единения, но должны иметь человеческое. Тем более, что в области есть Совет церквей, где принимаются совместные решения, которые бы служили для общества, для развития и воспитания и детей, и взрослых на принципах христианской морали. Библия одна для всех. Мы верим в одного Бога, у нас одни каноны. Сейчас мы поменялись местами: те, кто были каноническими, могут стать раскольниками, и наоборот. Но рано или поздно Церковь в Украине станет единственной. А то, что они разорвали евхаристические отношения с Константинополем и грозятся разорвать такие отношения со всеми церквями, которые поддержат Украинскую - это их беда и их решение.

Во время проведения объединительного Собора Союз православных журналистов распространил фейковую информацию о якобы захвате Спасо-Преображенского собора в Виннице. Может ли этот сценарий стать реальностью?

- Сценарий захвата собора, который теперь является собором Украинской православной церкви, мог бы быть реальным, если бы не одно "но": он является памятником архитектуры национального значения и государственной собственностью, а община арендует его. Поэтому собор находится под охраной государства.

Но есть другие церкви и соборы, которые не являются памятниками архитектуры, не являются историческими памятниками. Кто будет защищать их?

- А их не нужно будет защищать. Общины сами будут определять, под чью юрисдикцию идти - Православной церкви Украины или Московского патриархата. И если община, а это не только прихожане, но и все жители города или села, решит перейти к Украинской православной церкви, то так и будет. Если останется в московской церкви - храм останется за ними.

Как это должно происходить процедурно?

- Должно быть голосование всей общины. Священник может не поддержать ее решение. Но тогда будет так, как было в 90-х годах на Западной Украине, когда пошло автокефальное движение и вышли из подполья греко-католики. И люди сказали священникам: "Отче, вы нам нравитесь, но мы будем в автокефальной церкви или греко-католиками, поэтому выбирайте, с нами ли вы. Если нет - просим покинуть нас". Так было в трех крупных епархиях: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, и подобный процесс, наверное, будет и здесь.

Одна из причин резкого неприятия Московским патриархатом и русской властью независимой украинской церкви является сугубо материальной: пожертвования прихожан. Какие потери может понести МП?

- Это фейк и неправда. За все годы независимости Украины церковь Московского патриархата никаких взносов или денег на Москву никогда не отправляла. Это был один из моментов пропаганды со стороны тех, кого МП называл раскольниками. Люди остро реагируют, когда дело касается денег. Но я был архиереем Московского патриархата более 20 лет и могу твердо заверить: такого не было.

То есть все деньги оставались в Украине?

- Да. Но если взять опосредованно, то все в Украине причастны к обогащению Московского патриархата: и Украинская православная церковь, и греко-католики, и автокефальная церковь, и, возможно, римо-католики.

Каким образом?

- У Московского патриархата есть крупное производство под названием "Софрино", которое расположено под Москвой. Оно работает много лет и производит всю церковную утварь, все, что нужно для церковной жизни: все то, что на священниках, у священников и в храме. И все это покупают.

Не задумывалась ли Украинская православная церковь над собственным производством?

- Такой замысел был и раньше, даже запустили изготовление свечей, но не хватало мощностей, поэтому Москва все сбила. А отдельные производства есть и в Виннице, и в Луцке.

Согласно Конституции, в Украине церковь отделена от государства. Но реалии таковы, что церковь является одним из институтов, как и армия, и волонтеры пользуется наибольшим доверием граждан. И во время выборов 2019 года религиозная карта будет разыгрываться тем или иным способом. Каково ваше отношение к этому?

- Когда-то я услышал выражение: "Когда религия и политика едут в одной карете - жди большой бури". Государство всегда имело влияние на церковь, так это и останется, правда, возможно, не в такой степени. Президент заявлял, что в Украине не будет государственной церкви. Да, мы не можем быть государственной церковью, но и не можем без государства, ведь мы живем в этой стране. Но мы должны идти параллельно. И не нужно привносить политику в церковь. Мы в Украине уже пережили моменты, когда одна из конфессий была в фаворитах у власти, потом власть менялась, и фаворитом становилась другая конфессия. Это неправильно. Каждый человек, принадлежащий к той или иной церкви, имеет свои политические предпочтения, которые могут не совпадать с мнением священноначалия. И, поскольку у нас демократическое государство, человек должен сам выбирать, кому отдать свой голос.

Да, президент был активным участником процесса предоставления Украинской церкви статуса автокефалии. И благодаря этому в настоящее время он получил большой "козырь" среди верующих людей и священников, которые ее поддерживают. Но это они покажут на выборах. А те, что стоят сегодня у руля власти, должны помнить: сегодня они есть - завтра их нет. А церковь продолжает свою жизнь.