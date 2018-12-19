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НБУ обнародовал полный пакет из 7 проектов постановлений будущей системы валютного регулирования
09:47 19.12.2018 |
Национальный банк обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, которые с 7 февраля 2019 станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины "О валюте и валютных операциях".
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Нормы опубликованного проекта Положения о применении мер защиты направлены на противодействие кризисным явлениям.
Документ будет носить временный характер действия - до окончательного перехода к полной свободе проведения валютных операций.
Предполагается, что это Положение не вводит новых валютных ограничений, одновременно расширяя возможности проведения отдельных валютных операций.
В частности:
* предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое до 365 дней;
* вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;
* упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс. гривен в эквиваленте;
* расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочных форвардов;
* становится возможным онлайн покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. гривен в эквиваленте в день;
* разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. гривен в эквиваленте в день;
* разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. гривен без открытия счета.
В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент.
В частности:
* ограничения репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте на сумму в 7 млн евро в месяц, а репатриации инвестиций (продажа нелистинговых акций и корпоративных облигаций) - суммой в 5 млн евро в месяц;
* запрет предоставления кредитов (займов) в гривне нерезидентам; получения внешних заимствований исключительно через один банк; покупка валюты на межбанковском рынке для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам исключительно через один банк и на условиях Т + 1;
* запрет покупки валюты без обязательств по внешнеэкономическим контрактам или за кредитные средства;
* сохранение валютного надзора за операциями взаимозачета обязательств;
* сохранение требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.
По итогам публичного обсуждения окончательная и одобрена правлением Национального банка версия всех семи нормативно-правовых актов будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона "О валюте и валютных операциях", то есть до 7 января 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, закон "О валюте и валютных операциях" был одобрен Верховной Радой 21 июня 2018 года.
Закон вступает в силу 7 февраля 2019 года.
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