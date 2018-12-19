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Совет директоров МВФ утвердил новую программу SBA для Украины на $3,9 млрд - пресс-релиз Фонда
07:31 19.12.2018 |
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) по итогам заседания во вторник утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by (SBA), сообщается в пресс-релизе Фонда.
Согласно документу, объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.
По данным МВФ, новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности. Приоритетами программы являются:
- сохранение бюджетной консолидации и дальнейшее снижение госдолга;
- дальнейшее снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса;
- укрепление финансового сектора, содействие возвращению активов и восстановление банковского кредитования;
- продвижение комплекса структурных реформ, особенно в сфере улучшения налогового администрирования, приватизации и управления.
"Новая программа SBA обеспечит опору экономической политике властей в предстоящем году, сохранит прогресс в экономической политике за последние годы, и проложит путь к более устойчивому росту. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Европейского союза, новая программа сотрудничества поможет Украине восполнить ее финансовые потребности", - цитируется в сообщении первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.
По его словам, отдельным приоритетом новой программы является дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах.
"Приоритеты (новой программы - ИФ) включают введение в действие Антикоррупционного суда, приватизацию крупных госпредприятий, упрощение регулирования, а также продвижение в направлении земельной реформы", - сказал он.
Министерство финансов Украины ожидает поступление первого транша в рамках программы SBA до 25 декабря 2018 года.
"Решение о дальнейших кредитных траншах будет приниматься в мае и декабре 2019 года во время пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума о сотрудничестве", - указанно на веб-сайте Минфина.
Ведомство также напоминает, что это уже 10-я программа сотрудничества Украины с МВФ.
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