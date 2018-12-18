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Доллар на межбанке 18 декабря подешевел из-за католического Рождества
22:00 18.12.2018 |
Курс доллара стал сильнее проваливаться вниз: 18 декабря он потерял 8 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,79-27,81 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. По его словам, торговля шла достаточно активно и перекос в сторону продаж был не очень большим.
В других казначействах рассказали о крупных валютных продажах госбанков и еще больших распродажах со стороны банков с иностранным капиталом. Активизацию нерезидентов объясняют приближающимся католическим рождеством: у иностранцев остались считанные дни, чтобы успеть выплатить своим работникам в Украине зарплаты и бонусы, и закрыть дела до 21 декабря (большинство из них не будет отрабатывать субботу). Они уйдут на рождественские каникулы.
Плюс ко всему население стало активнее сдавать доллар в обменники банков в преддверии Дня Святого Николая. Это еще не массовые распродажи, конечно, но уже ощутимые продажи.
Все это позволило Нацбанку выкупить сегодня, по разным оценкам, до $10 млн. Сделки проводились на уровне 27,80 грн./$.
«Сегодняшняя благоприятная для гривны курсовая динамика обусловлена противостоянием ситуативных интересов крупных игроков рынка, которое характеризовалось преобладанием валютного предложения со стороны наличного рынка и экспортеров, нуждающихся в гривне для проведения бюджетных платежей, над умеренным спросом», - обобщил для ключевые факторы директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Выкуп валюты у населения сегодня происходил в рамках 27,60-27,94 грн./$. Люди крайне вяло приобретали доллар, несмотря на его удешевление в обменниках на 5 копеек - до 27,95-28,05 грн./$. Это средний диапазон, в котором людям отдавали валюту крупные структуры. Минимальная же стоимость валюты находилась на уровне 27,87 грн./$, а максимальная - на 28,15 грн./$.
После сегодняшних продаж финансисты снова заговорили об укреплении курса в текущем диапазоне. «Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 27,80-27,85 грн./$, после чего все снова будут смотреть на объем продаж. Объем торгов не очень большой, курсовое движение может определяться десятью миллионами долларов», - объяснил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 19 декабря торговлю в рамках 27,80-27,90 грн./$.
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