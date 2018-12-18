Совет директоров ВБ решил представить Украине гарантии на $750 млн - Порошенко

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Президент подчеркнул, что такие решения добавляют уверенности в том, что Украина идет по правильному пути.

"Спасибо нашим партнерам за надежную поддержку и веру в Украину", - добавил П.Порошенко.

Ранее П.Порошенко сообщил, что гарантии Всемирного банка - это поддержка реформ.

Как сообщается на веб-сайте ВБ, предоставление гарантий в размере $750 млн поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

Гарантии предоставляются как стимул реализации важных реформ в банковской системе, в сфере противодействия коррупции, пенсионного обеспечения, субсидирования жилищно-коммунальных услуг и здравоохранения, а также реформы рынка земли.

ВБ уверен, что укрепление корпоративного управления государственными банками, увеличение прозрачности учета сельскохозяйственных земель и создание антикоррупционного суда помогут укрепить ключевые рынки и институты, имеющие огромное значение для инвестиций в страну, и для ее экономического роста. В свою очередь реформирование систем пенсионного обеспечения, субсидирования жилищно-коммунальных услуг и сферы здравоохранения поможет снизить давление на государственный бюджет с одновременным повышением качества предоставления этих важных государственных услуг.

"Всемирный банк приветствует стремление правительства реализовать эти исторически важные реформы для экономического роста, обеспечения фискальной стабильности и улучшение качества социальных услуг в сложных экономических условиях. Дальнейшая реализация этих реформ поможет поднять уровень жизни украинцев", - цитируется в сообщении вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.

"Программ реформ, в поддержку которой предоставлены гарантии, обеспечивает устранение структурных проблем и является сигналом для инвесторов, что Украина способна поддерживать динамику реформирования и устранять макроэкономическую уязвимость в условиях предвыборной неопределенности. Это имеет особое значение для обеспечения надлежащего бюджетного финансирования в контексте ухудшения доступа к внешним рынкам заимствований для развивающихся стран", - приведены слова директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

В сообщении также указанно, что группа ВБ с мая 2014 года предоставила Украине $5,5 млрд, а также гарантию оплаты газа в размере $500 млн. Большинство инвестиционных проектов ВБ нацелены на повышение качества базовых государственных услуг, а также развитие частного сектора.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины во время заседания во вторник утвердил предельную стоимость заимствований в евро под гарантию ВБ на уровне 4,9% годовых.

Согласно пояснительной записке к решению, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", средства будут предоставлены двумя траншами. Первый - гасится единым платежом через четыре года, второй - в рамках амортизационного механизма: через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода. Окончательное погашение второго транша предстоит через 10 лет после привлечения.

Кредит привлекается у Deutsche Bank AG и TMF Global Service (UK) Limited (оба - Великобритания) под гарантию Международного банка реконструкции и развития (структура ВБ - ИФ).

Комиссия за организацию выпуска установлена на уровне 0,8% общей суммы займа.