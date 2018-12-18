«Серые кардиналы» УПЦ МП: Кто на самом деле управляет Моспатриархией в Украине

Ігор Петренко / Depo.ua

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата Александр (Драбинко), который после Объединительного собора 15 декабря стал клириком новообразованной Православной церкви Украины, в эфире одного из телеканалов назвал имена неофициальных кураторов УПЦ МП со стороны России. По его словам, "УПЦ сегодня не свободна от политики, которая диктуется со стороны России, - заявил Драбинко. - А кураторами этого процесса в Украине является митрополит Антоний (Паканич) и Вадим Новинский. Это исключительно политические мотивы".

Нет тайны в том, что действующий руководитель УПЦ МП Онуфрий на самом деле отвечает только за религиозное направление, тогда как "политикой" в этой церкви занимаются другие люди. Однако заявление интересное, ибо в нем прозвучали конкретные имена. И это по крайней мере дает основания пристальнее к ним присмотреться.

С первым из названных Драбинко "кремлевским куратором", нардепом Вадимом Новинским, все давно понятно. Бывшего гражданина России называют "главным кошельком" УПЦ МП. Он и не скрывает своего места и роли в этой конфессии. Достаточно вспомнить его заявления, прозвучавшие летом, о возможной гражданской войне в случае предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Сообщалось в прессе, что он спонсировал поездки делегаций УПЦ МП на Фанар ко Вселенскому патриарху Варфоломею, чтобы уговорить последнего не дать украинской церкви независимость.

Можно вспомнить также детективную историю с удержанием в неволе митрополита Драбинко. Два года назад Верховная Рада дала согласие на привлечение Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в попытке вместе с экс-президентом Януковичем, экс-министром внутренних дел Захарченко и экс-главой милиции Киева Коряком узурпировать власть в УПЦ МП. Следствие установило, что с сентября по декабрь 2013-го Новинский по заданию Януковича организовал моральное давление на покойного ныне митрополита Киевского и всея Украины Владимира с целью ухода его с должности и избрания желаемого Януковичу главы этой церкви. Для этого, по информации следствия, был похищен митрополит Драбинко, личный секретарь Владимира. На некоторое время его незаконно лишили свободы. Сам Новинский обвинения Генеральной прокуратуры Украины отрицает. Пока это дело не получило логического завершения в виде того или иного судебного решения. Поэтому о виновности нардепа говорить рано.

Не менее интересен другой фигурант заявления Драбинко, митрополит Бориспольский, викарий Киевской митрополии Антоний (в миру Иван Паканич). Сегодня он фактически озвучивает и комментирует все заявления и решения, которые принимает филиал РПЦ в Украине. Карьера его стремительна, и, очевидно, поддерживается одной из групп влияния внутри церкви - скорее всего той, которую ассоциируют с интересами Москвы. По крайней мере не является секретом, что Антоний сейчас очень тесно общается с Вадимом Новинским.

51-летний Паканич родился на Закарпатье. Окончил Московскую духовную семинарию и академию, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре постригся в монашество. Там же, видимо, и зарекомендовал себя надежным и проверенным кадром. Начинал с должностей секретаря-референта, помощника ректора Московских духовных семинарии и академии.

В 2002 году вернулся (или направлен для соответствующей работы?) в Украину. Сразу же стал руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры, позже - заведующим канцелярией Киевской митрополии УПЦ МП. В 2007-2017 годах был ректором Киевских духовных академии и семинарии УПЦ МП. С 2012 года - управляющий делами УПЦ МП. Даже получил награду от президента России Владимира Путина.

Важный факт: в отсутствие по болезни известного своими проукраинскими взглядами митрополита Киевского и всея Украины Владимира в феврале 2002 года Паканич решением синода под председательством известного украинофоба митрополита Одесского Агафангела (Саввина) был назначен руководителем Отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Сменил он на этом посту... Александра (Драбинко), секретаря и "правую руку" митрополита Владимира.

Владимир попытался исправить ситуацию. На первом же заседании синода после болезни в мае 2002 года Антония убрали с кресла "министра иностранных дел" УПЦ МП. Но при этом назначили управляющим делами УПЦ и постоянным членом синода. Одновременно архиепископу предоставили дополнительные полномочия: надзирать за деятельностью синодальных учреждений, представлять предстоятеля УПЦ МП в государственных, общественных и церковных мероприятиях, отвечать за межхристианские и межрелигиозные отношения. Тогда же Владимир назначил Антония первым викарием Киевской митрополии. После чего последний стал ключевой управленческой фигурой в церкви. Эксперты называли его фактически "церковным премьером".

А после смерти Владимира в 2014 году церкви навязывали удобного для Москвы предстоятеля. Источники в ней утверждали, что им должен был стать именно Паканич. Причем это назначение якобы поддерживал и Виктор Янукович. Однако предстоятелем стал Онуфрий. Ничуть не менее пророссийский, но немолодой и не такой "прогрессивный".

Вместе с тем, до сих пор сам Антоний пророссийских настроений не выражает. На вопросы отвечает очень осторожно. Так было до создания Украинской православной церкви на соборе 15 декабря. Это событие заставило раскрыть себя многих агентов российского влияния. При этом, к сожалению, значительная часть священников бывшей УПЦ МП продолжает плестись в фарватере таких непримиримых деятелей, как Антоний.