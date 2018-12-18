С 2020 года в Украине должны постепенно вступить в силу европейские требования к качеству молокопродуктов

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Соответствующий проект приказа обнародовало 14 декабря 2018 года Министерство аграрной политики и продовольствия.

Документ называется «Требования к безопасности и качеству молока и молочных продуктов». Самое главное в нем - запрет с 1 января 2020 года принимать на переработку молоко второго сорта, отметила руководитель проекта Ассоциации производителей молока (АПМ, объединяет более 100 предприятий отрасли) Елена Жупинас.

Молоком второго сорта считается то, в котором содержание микроорганизмов превышает норму. По сути, это «бульон из микроорганизмов», объяснила эксперт. Внедрить международные стандарты в сельском хозяйстве - как и в других отраслях - Украина обязалась еще в прошлом десятилетии, когда вступила во Всемирную торговую организацию.

По словам представительницы АПМ, эту давно ожидаемую норму иногда воспринимают как запрет принимать на переработку молоко от частных домохозяйств. На самом деле это не так, ведь они могут приобрести и установить необходимое оборудование, выполнив санитарные требования.

«Мы хотим отвечать тем стандартам, которые есть в Европейском Союзе. Это в первую очередь должно радовать наших покупателей, потому что они должны быть уверены в том, что молочные продукты выпущены из качественного молока. Я не думаю, что наш потребитель хуже, чем американский или европейский», - отметила Елена Жупинас.

Заместитель директора ProAgroGroup Мария Колесник уверена, что подготовиться к нововведению могут все производители, кто действительно этого захочет. По ее словам, необходимый минимум - это мытая чистая тара, доильные аппараты или как минимум чистые руки в одноразовых перчатках. А также своевременное охлаждение молока.

Будущее для домашних «частников» - в объединении домохозяйств в небольшие фермы, считает Елена Жупинас. Тогда можно будет вскладчину приобрести и установить необходимое оборудование. По ее словам, именно с этой целью правительство запускало в 2015-2016 годах программы по возмещению стоимости доильных аппаратов.

На рынок новые требования существенного влияние не окажут, уверена Мария Колесник. Ведь объемы молочного производства за последнее время увеличились. Скорее всего, отметила она, разницу в качестве молока и молочных продуктов можно будет почувствовать на контролируемых и «стихийных» рынках. На первых, соответственно - оно улучшится, а на вторых - ухудшится. Также может вырасти количество фальсификата. Но это отдельный вопрос, требующий дополнительных решений и контроля, отметила замдиректора ProAgroGroup.

По оценкам аналитика молочных рынков Инфагро Максима Фастеева, 90-95% молока второго сорта реализуется частным сектором. Это около 30% от общего объема.

Он спрогнозировал, что комиссия Минагро скорее всего отложит вступление в силу новых требований. Ведь, если резко отказаться от молока второго сорта, то это может спровоцировать негативные последствия для отрасли. Например, резкий рост фальсификата и серьезные ценовые колебания на рынке.

По данным Госстата, за 9 месяцев 2018 года на перерабатывающие предприятия Украины поступило 3,266 млн тонн сырого молока. Что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Из указанного объема было куплено 2,98 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем показатель за январь-сентябрь 2017-го. Промышленный сектор обеспечил 2,07 млн тонн - это на 1% больше, чем годом ранее.