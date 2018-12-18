Кабмин принял постановление об образовании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб

Кабинет Министров принял постановление об образовании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Кабинет Министров одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет Министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов.

Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2012 году Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу в реорганизовали в Министерство доходов и сборов.

В июне 2014 года его реорганизовали в Государственную фискальную службу.