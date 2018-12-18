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Когда в Украине отменят мораторий на продажу земли
09:55 18.12.2018 |
Ключевым вопросом повестки дня заседания Верховной Рады 18 декабря станет продление моратория на продажу земли сельхоз назначения. Народные депутаты внесли в парламент 15 различных законопроектов, предложив 15 разных вариантов нового срока окончания моратория. А также других способов выхода из «земельного клинча». Большая часть из них лишь меняет цифры в пока еще действующем запретительном законе. Но есть и весьма оригинальные варианты.
В чем суть
Срок действия запрета на отчуждение земель сельхоз назначения истекает в конце 2018 года. Потому неудивительно, что в первый рабочий день последней пленарной недели Верховной Рады в 2018 году депутаты вынесли земельный вопрос в приоритет. Впрочем, похоже, решить его нахрапом у них все равно не выйдет - слишком велик разброс предложений.
Какие варианты
Сроки депутаты предлагают разные. К примеру, Сергей Каплин из БПП полагает, что торговать наделами можно начать уже сейчас. И предлагает продлить срок действия моратория ровно на 1 день - до 1 января 2019 года. Правда, в его версии рынок земли запустится все равно не раньше, чем вступит в силу закон «Об обороте сельхоз земель».
В 2019 году предлагают покончить с запретом и 4 других нардепа. Отличаются только даты: 22 апреля, 1 мая, 7 ноября, 30 декабря.
Двое хотят задействовать в решение спорного вопроса народ и провести референдум. Но если Новинский считает, что одного плебисцита, который, к слову, он хочет назначить на 27 октября 2019-го, вполне достаточно, то Писаренко полагает, что волю народа следует сдержать - каким бы не было решение людей, мораторий в его версии не снимут до конца 2022 года.
Есть и варианты продления запрета до марта и декабря 2020-гоконца, конца 2024 года, 2030-го, а также предложение установить мораторий навсегда.
С юмором
Но самым оригинальным способом решить вопрос предложила Виктория Пташник. Она настаивает на том, что рассчитывать срок окончания земельного табу следует по сложной формуле, с использованием тригонометрических функция и логарифмов. В пояснительной записке она обозначила, что это поможет стране бороться с болезнью Альцгеймера, ведь решение математических задач тренирует когнитивные способности. Особенно полезным упражнение, уверена она, будет для самих депутатов. Хотя и не строит иллюзий по поводу шансов ее проекта - хватит уже того, что парламентарии поломаю голову о заковыристую формулу.
«Депутаты не хотят делиться своими знаниями с избирателями, а намереваются пиариться на вопросе «защиты» украинской земли, закрывая глаза на фактическое существование многих схем обхода существующего моратория (при помощи заключения договоров эмфитевзиса, аренды и т.д.). Таким образом, принятие законопроекта 9355 без принятия закона «Об обороте земель сельхоз назначения» не имеет никакого юридического смысла. Считаем, что позитивным эффектом от рассмотрения данного проекта станет возможность для депутатов потренировать свои математические знания, что поспособствует снижению риска развития когнитивных расстройств и деменции среди народных депутатов Украины», - написала она в сопроводительных документах к законопроекту №9355-12.
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