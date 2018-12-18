«Заслон» и «Дуплет». Почему Турция доверила Украине защиту своих танков

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На данный момент экспортный потенциал украинской оборонной промышленности находится в одной из самых низших точек за всю историю независимости. И это связано, прежде всего, с объективными причинами - довоенные разработки оружейников уже купили все, кто хотел, а новые еще недостаточно "обкатаны" (в том числе и в боевых условиях), чтобы заинтересовать зарубежных партнеров. Сказывается также полная задействованность в выполнении государственного оборонного заказа.

Однако есть еще несколько позиций, которые крайне интересны прежде всего для наших постоянных клиентов. Прежде всего, это, конечно, комплексы противотанковых управляемых ракет, модернизированные зенитно-ракетные комплексы производства КБ "Луч", а также системы активной защиты бронетанковой техники.

Так, в 2017-2018 гг. в Эфиопию были поставлены опытные образцы, оборудование, транспортные средства, документация и сборочные комплекты для модернизации ЗРК С-125М до уровня ЗРК С-125МЭ1(2) "Голубой Нил". Нужно отметить, что особенностью этого варианта модернизации является установка новых полуактивных или активных головок самонаведения, которые разработаны ООО "Радионикс". При этом дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами увеличилась до 40 км, а максимальная высота зоны поражения - до 25 км.

Противотанковые ракеты тоже имеют своего потребителя - так, не так давно был выигран тендер в одной из ближневосточных стран (по некоторым данным - ОАЭ) на поставку крупной партии ПТУР "Скиф".

Весьма ударными темпами развивается сотрудничество с другим достаточно надежным партнером - Турцией, причем в обоих направлениях. Тут достаточно вспомнить хотя бы один весьма недешевый контракт на оснащение украинской армии радиостанциями от Aselsan. Так, из последних успешно реализованных совместных проектов является интеграция противотанкового ракетного комплекса "Скиф" производства КБ "Луч" в боевой модуль компании Aselsan.

А буквально на днях появилось сообщение, что один из наших основных экспортеров - "Спецтехноэкспорт" - совместно с все той же Aselsan готовится к проведению испытаний первой партии поставленных стране систем активной защиты "Заслон-Л".

Как указывает турецкое издание MSI Turkish Defense Review, "в случае успешного проведения всех тестов, компании начнут переговоры о налаживании серийного производства украинских систем в Турции".

Стоит напомнить, что это контракт был подписан еще на международной выставке "Оружие и безопасность-2017" и турецкая сторона настаивала на локализации этого весьма перспективного продукта нашей оборонки. В результате речь может идти скорее не о "Заслоне", а его локализованном варианте Pulat.

Собственно комплекс "Заслон", который предназначен для защиты танков от ПТУР, кумулятивных снарядов танковых и противотанковых пушек, был разработан киевской фирмой "Микротек" в начале нулевых с использованием наработок по советской программе "Барьер". В 2009 г. комплекс формально был принят на вооружение украинской армии, но серийно для внутреннего рынка не производился.

Комплекс является одним из самых передовых в мире и по большинству показателей обгоняет российские аналоги (например, КАЗ "Арена" и "Трофи") и является прямым конкурентом. Основным преимуществом комплекса является его высокое быстродействие, которое составляет 0.001-0.005 против 0.07 с. по сравнению с конкурентами. Важным плюсом является также гораздо более низкая цена.

Сам комплекс имеет модульную конструкцию и без проблем может устанавливаться на любые танки, колесные и гусеничные бронированные машины. По заявлению производителя, принцип действия "Заслона" достаточно простой - радиолокационная станция комплекса непрерывно излучает на дистанцию приблизительно 2-2,5 м, в случае появления в этой области атакующего боеприпаса производится подрыв защитного боеприпаса, который создает круговое поле высокоскоростных осколков и мощную ударную волну. В итоге кумулятивные боеприпасы детонируют или изменяет свою траекторию, встречаясь таким образом с основным бронированием под невыгодным углом.

Все преимущества уже оценили поляки, которые покупают наш комплекс активной защиты (у них он называется Szerszeń) для установки на легком танке LC-08 Anders и бронетранспортере Rosomak. Теперь вот для модернизации своего парка танков М-60 "Заслон" выбрала и Турция.





В этой же программе, по которой турецкая армия планирует модернизировать по опыту войны в Сирии 40 M-60A3 и 120 M-60T, также используется и другая отечественная новинка - комплекс тандемной динамической защиты "Дуплет". Комплекс уже устанавливается на танках "Оплот" тайской армии и ВСУ (до 2014 г. поставлено две единицы, которые находятся в учебных подразделениях) и обеспечивает, прежде всего, защиту от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов.

И именно по уровню защиты от снарядов этого типа "Дуплет" превосходит все существующие мировые аналоги: так, наиболее совершенная на данный момент российская система "Реликт" обеспечивает защиту от американского снаряда М829А2 лишь на дистанции свыше 1 км, что не соответствует современным требованиям. А испытания обстрелом самого современного российского противотанкового комплекса "Корнет" в 2003 г. в рамках конкурса в Объединенных Арабских Эмиратах показали при применении "Дуплета" снижение бронепробивной способности до безопасного для танка уровня.

Продажа "Дуплетов" для Турции реализуется в рамках соглашения между компаниями "Спецтехноэкспорт" и ROKETSAN. Последняя на двух последних оружейных выставках активно продвигала ракетное вооружение (в том числе, например, и ракеты для ударных беспилотников) на наш рынок.

Таким образом, стоит отметить, что, несмотря на общий спад, украинские оружейники все еще могут предложить зарубежным клиентам довольно высокотехнологичный продукт, который к тому же конкурентоспособен. А после того как на рынок выйдут те "сырые" образцы, которые ныне активно обкатываются на полигонах и в боевых условиях на Донбассе, то можно ожидать довольно значительного увеличения экспортного потенциала, а значит, и валютных поступлений в бюджет страны.