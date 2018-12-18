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Генассамблея ООН поддержала Киев своей резолюцией по Крыму
07:52 18.12.2018 |
Участники Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняли в понедельник, 17 декабря, предложенную Украиной резолюцию о "российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей". За документ проголосовали 66 стран - членов ООН. Против выступили 19 государств, еще 72 воздержались.
Присутствие российских военных в аннексированном Россией Крыму "противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины", говорится в документе. Генассамблея ООН осуждает "увеличивающееся военное присутствие" РФ "в частях Черного и Азовского морей, в том числе Керченском проливе", а также наложенные Россией "ограничения международного судоходства" в регионе. Кроме того, в документе присутствует осуждение "строительства и открытия" моста через Керченский пролив.
ЕС призывает Россию освободить экипаж захваченных украинских судов
25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу.
Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.
С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили, в частности, США, ЕС, Германия, Франция. Евросоюз настаивает на безотлагательном освобождении захваченных РФ украинских судов и их экипажей.
Литва стала первой страной, установившей штрафные меры в отношении лиц, которых Вильнюс считает ответственными за конфликт в Керченском проливе. Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США заявил, что если Россия не освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков, то Вашингтон может ввести против нее новые санкции.
Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.
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