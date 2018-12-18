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На межбанке перестали скупать доллар перед решением МВФ
22:06 17.12.2018 |
Вялая валютная торговля завершилась 17 декабря 2-копеечным снижением безналичного курса доллара - до 27,8750-27,89 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Нацбанк на рынок не выходил, для этого не было оснований - на межбанке было очень спокойно.
Во-первых, из-за сезонного фактора: импортеры не любят резервировать крупные суммы гривни с пятницы, чтобы в понедельник закупать доллар. Во-вторых, из-за ожидаемого 18 декабря заседания совета директоров МВФ, на котором должен быть рассмотрен вопрос о предоставлении кредитного транша.
«Умеренная курсовая динамика сегодняшних торгов стала следствием шаткого равновесия предложения и спроса в результате решения участниками рынка текущих финансовых задач - подготовки к периоду бюджетных платежей и закрытию внешнеэкономических расчетов - в преддверии окончания финансового года. Кроме того, рынок занял выжидательную позицию накануне завтрашнего заседания МВФ по вопросу выделения транша Украине», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Совсем мало изменились ценники в банковских кассах.
«Наличный рынок открылся котировками 27,97-28,03 грн./$, к середине дня они снизились до 27,95-27,99 грн./$», - уточнил Куринной.
В теории положительное решение МВФ должно завтра укрепить курс гривни на межбанке. Однако его все же ждут вечером, после завершения безналичной торговли. Потому снижения курса доллара не прогнозируют, и сообщают о новых гривневых вливаниях, которые уже начали поступать на счета бизнеса.
«Скорее всего, межбанк во вторник будет стартовать 27,88-27,93 грн./$. И если не последуют крупные продажи доллара, как неделю назад, то рынок пойдет вверх по направлению к 28,0 грн./$. На него будут давить НДС-выплаты: в пятницу было перечислено порядка 640 млн. грн. и сегодня порядка 800 млн. грн.», - отметил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 18 декабря торговлю в рамках 27,85-27,95 грн./$.
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