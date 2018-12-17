Наказание от Онуфрия: Когда УПЦ МП начнет религиозную войну

Юрій Васильченко / Depo.ua

Синод бывшей УПЦ МП лишил должностей митрополитов Александра (Драбинко) и Симеона (Шостацкого). Показательно, что сделано это было не до, а после Объединительного Собора, в котором они приняли участие.

Митрополиты Переяслав-Хмельницкий и Вишневский и Винницкий и Барский не скрывали, что намерены принять участие в Соборе. Бытовало мнение, что в УПЦ МП попытаются предотвратить представительство своей церкви и превентивно лишат должностей потенциальных "перебежчиков". Однако Онуфрий, похоже, решил не жечь мосты в отношениях с властью, и начал мстить "отступникам" после Собора.

Причем, избирательно, ведь, насколько известно, митрополит Симеон принес в субботу в Софию подписи еще 16 священников УПЦ МП. О лишении должностей этих батюшек и о запрещении им совершать богослужение речи не идет. То есть, Онуфрий выбрал тактику кнута и пряника - наказывают только тех, кто лично присутствовал на Соборе. Другим якобы оставляют шанс исправиться.

Отлученным "ренегатам" уже нашли замену: в Переяслав-Хмельницкий отправляют архимандрита Дионисия (Пилипчука), секретаря Киевской епархии, в Винницу - епископа Бородянского, викария Киевской епархии Варсонофия (Столяра). Дионисий - малоизвестный широкой публике, к примеру, кроме службы еще преподает историческую литургику в духовной академии УПЦ МП. А вот Варсонофий попадал в поле зрения расследователей поповских состояний. В октябре 2015 года активисты показали нескромное имение этого батюшки, которое находится рядом с имением настоятеля Киево-Печерской Лавры отца Павла (Лебедя) в Воронькове на Киевщине. На тот момент Варсонофий был казначеем Лавры. Как видим, в Винницу назначили клирика, которому есть что терять. В земном, а не божественном смысле

Очевидно, именно Виннитчина ближайшее время станет главным полем боя между бывшей УПЦ и Православной церковью Украины. Напомним, вчера митрополит Симеон объявил о переходе главного православного храма Винницкой области - Спасо-Преображенского кафедрального собора Православной Церкви Украины. Причем собравшиеся на богослужение встретили слова Симеона аплодисментами. У Онуфрия и в Москве хорошо понимают - если ничего не делать, то примеру винницкого митрополита последуют и другие настоятели храмов в регионе. А дальше пойдет лавинообразный процесс по всей стране. Поэтому, по мнению некоторых экспертов, от представителей бывшей УПЦ МП стоит ожидать радикальных шагов, цель которых - запугать священников, чтобы не поддерживали действий разжалованного митрополита.

Сейчас трудно сказать, сколько клириков на Виннитчине входит в круг Симеона - в регионе он достаточно давно, однако священники будут руководствоваться в своих действиях и страхом перед наказанием, и предстоящими президентскими выборами. Не секрет, что в УПЦ МП уверены, что весной в Украине будет другой президент и ситуация для них станет более благоприятной. Тем более, что активную деятельность развернула РПЦ, предстоятель которой Кирилл (Гундяев) поднял шум на весь мир о "притеснениях верующих в Украине". С надеждой, что кто-то на это и отреагирует. Учитывая многочисленных друзей России в различных западных структурах - от неправительственных правозащитных организаций до политических структур. Те, в свою очередь, могут подключить к защите Моспатриархии украинских деятелей. Для которых деньги не пахнут.

С другой стороны в парламенте решили ускорить принятие законопроектов, которых в УПЦ МП боятся значительно больше, чем Томоса. Первый заставит эту церковь переименоваться в РПЦ в Украине, второй призван урегулировать вопрос перехода общин, включая вопросы защиты имущества. Эти документы достаточно давно пылятся в парламенте. И, судя по заявлениям представителей БПП и спикера ВР Андрей Парубия, на этой неделе их наконец-то могут принять. Хотя от некоторых экспертов звучат замечания, что целесообразнее подождать до вручения Томоса. Чтобы в МП не использовали ситуацию для натягивания на себя маски "церкви-мученицы" перед историческим событием, которое должно состояться 6 января в Константинополе.

Нынешняя пленарная неделя покажет, готовы ли депутаты действовать жестко и главное - консолидировано. В свою очередь бывшая УПЦ МП, похоже, окончательно избрала путь противостояния и сходить с него не будет. Поэтому власти уже сейчас нужно иметь четкий план, что она будет делать, если московские попы будут отказываться перерегистрироваться. Или открыто провоцировать войны за имущество. Все эти вещи гибридно будут использоваться против Украины. И здесь очень важно иметь качественное противоядие.