Нестабильная четверка. Зачем Гриценко создает «партию непроходных»

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Мечтавшему о триумвирате с Садовым и Вакарчуком кандидату в президенты Анатолию Гриценко приходится довольствоваться Томенко и Катеринчуком. Впрочем, такой союз выглядит куда естественнее.

Ровно через неделю после оформления отношений с Виктором Чумаком, который теперь возглавляет штаб Анатолия Гриценко, "первый непроходной" подписал сразу двух политических союзников. На специально по такому случаю созванной пресс-конференции Гриценко торжественно объявил об объединении с лидером партии "Рідна країна" Николаем Томенко и главой Европейской партии Украины Николаем Катеринчуком.

Похоже, Гриценко решил поставить вопрос объединения на конвейер, чтобы к старту официальной избирательной кампании иметь основания называть себя не просто "первым непроходным", а единым кандидатом от объединенной непроходной оппозиции. Ведь именно к гарантированной политической непроходимости утягивает Гриценко его тактика объединяться хотя бы с кем-нибудь, после того как желанные кандидаты на объединение не только проигнорировали Анатолия Степановича (как это сделал Святослав Вакарчук), но и сами начали объединять оппозиционеров вокруг себя (как Андрей Садовый, который оформил объединение с Василием Гацко и его "Демократическим альянсом").

В таких обстоятельствах Гриценко приходится довольствоваться тем, что остается. И если Виктор Чумак хоть и не является политическим тяжеловесом, но политик сегодняшнего дня - он действующий народный депутат, который регулярно мелькает в телевизоре и находится в политическом мейнстриме, то Томенко и Катеринчук - политики, пик карьеры которых пришелся на первые годы после Оранжевой революции, и с тех пор политические карьеры обоих упорно тянутся вниз. Ни Томенко, ни Катеринчук на сегодняшний день не являются народными депутатами. И если экс-вице-премьер Томенко со скандалом лишился мандата уже в Раде нынешнего созыва (будучи "списочником" от БПП, Томенко вышел из фракции и лишился мандата), то Катеринчук в 2014-м вообще проиграл выборы по мажоритарному округу № 13 на Виннитчине. Поближе к столице Николай Дмитриевич даже не пытался баллотироваться. Слишком хорошо жители Киева помнили выборы столичного мэра 2008 г., на которых Катеринчук баллотировался независимо от остальной оппозиции, чем поспособствовал победе Леонида Черновецкого и за что многие заподозрили Катеринчука в исполнении роли технического кандидата.

Репутация Томенко тоже далеко не безупречна. Будучи нардепом от "Нашей Укарины" Виктора Ющенко и вице-премьером в первом правительстве Юлии Тимошенко, он со скандалом перебежал к Тимошенко в 2005 г., где стал заместителем главы партии и третьим номером ее списка. Однако на президентских выборах 2014-го Томенко поддерживал уже Порошенко, а через год со скандалом покинул и БПП.

Тем не менее нужно признать, что в компании Гриценко и Чумака Томенко и Катеринчук смотрятся очень органично. Амбиции всех четырех явно превышают их же политические возможности, все они славятся неуживчивостью, скандальностью и неспособностью сколько-нибудь долго работать в одной команде. Политические перспективы этой нестабильной четверки крайне сомнительны. Президентской кампании "первого непроходного" Чумак, Томенко и Катеринчук вряд ли чем-то помогут. Некоторый положительный эффект от самого факта объединения вокруг Гриценко, скорее всего, будет нивелирован тем, что его союзники будут работать не на кандидата, а на себя лично (вряд ли они умеют по-другому). Что же касается перспектив на парламентских выборах, то тут все будет зависеть от результатов президентских. Если Гриценко получит результат, позволяющий Томенко и Катеринчуку надеяться, что Анатолий Степанович протащит их в Раду, они будут держаться вместе. Если нет - будут искать другие возможности.

Если же случится чудо и Гриценко таки протащит в следующий парламент свою фракцию (не нужно забывать, что очень неплохой результат Гриценко на президентских выборах 2014-го так и не конвертировался в заветные 5% для его партии на парламентских), его союз с Чумаком, Томенко и Катеринчуком неминуемо развалится в первые месяцы после принятия присяги. Четырем скандалистам держаться в одной упряжке будет дальше слишком сложно, да и незачем.