Почему от избрания Епифания выиграли и Филарет, и Порошенко

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Поместная украинская православная церковь создана и получила своего предстоятеля.

Как многие и предполагали, Объединительный собор поместной церкви избрал своим главой митрополита Переяславского и Белоцерковского УПЦ КП Епифания.

В числе главных конкурентов Епифания претендовали также митрополит Луцкий и Волынский УПЦ КП Михаил и митрополит Винницкий и Барский Симеон из УПЦ МП. Сам патриарх УПЦ КП Филарет, которого еще не так давно считали единственным претендентом на место предстоятеля поместной церкви, на высший церковный пост уже не претендовал. По неофициальной информации, его в качестве митрополита Киевского не очень хотел ни Константинополь, ни президент Порошенко. При этом креатурой Петра Алексеевича, по вполне понятной причине, называли Винницкого митрополита Симеона.

Как бы то ни было, а победу Епифания, которому 6 января Вселенский патриарх Варфоломей должен вручить заповедный Томос об автокефалии, можно в полной мере считать победой Филарета. Ведь молодой, 39-летний, Луцкий и Волынский митрополит с 2013 г. является правой рукой Филарета, будучи его официальным наместником.

Доктор богословия, профессор, митрополит Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 г. в Одесской области, но детство и школьные годы провел в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области.

Епифаний закончил Киевскую духовную семинарию и академию. Стажировался на философском факультете Афинского национального университета. Свободно владеет греческим языком.

В 2003-2005 гг. Епифаний был личным секретарем еще одного выходца из Буковины, ныне покойного митрополита Ровенского и Острожского Даниила (Чокалюка) - первого наместника возрожденного столичного Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Даниил неоднократно встречался с патриархом Константинопольским Варфоломеем и был среди главных участников переговорного процесса по признанию УПЦ КП мировым православным сообществом.

После завершения ровенского периода карьеры Епифаний преподавал в Киевской духовной академии. В 2007-м в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество. В 2008-м стал секретарем патриарха Филарета и наместником Киевского Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. Обозреватели отмечают вклад Епифания в возрождение Выдубицкого монастыря, где под его руководством были проведены значительные работы по реставрации и восстановлению святыни украинского православия.

В мае 2008-го стал управляющим делами УПЦ КП, а в 2010-м - ректором Киевской православной богословской академии и управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией. В 2012-м возведен в сан архиепископа, а через год - в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен патриаршим наместником. Имеет церковные и государственные награды.

Епифаний - лицо не слишком публичное. Вместе с тем известна четкая патриотическая позиция этого митрополита. Во время проповедей он нередко произносит заявления в поддержку морального духа украинского войска и защиту целостности государства. Принимал участие в сборе вещей для воинов АТО, лично бывал в зоне боевых действий. Публично осуждает российскую агрессию, в частности, в публикациях на сайте УПЦ КП. Неоднократно вручал церковные награды военным.

Волонтерская-капелланская служба Переяславской епархии УПЦ Киевского патриархата по благословению митрополита Епифания, при его содействии и непосредственном участии поддерживает семьи погибших украинских воинов. Клирик поддерживает военных священников УПЦ КП, находящихся в воинских подразделениях Украины. Принимал участие во Всеукраинском съезде капелланов УПЦ Киевского патриархата в марте этого года в Днепре.

В 2017-м по благословению патриарха Филарета митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский принимал участие в праздновании 110-й годовщины со дня рождения командующего УПА Романа Шухевича в столичном Доме учителя. Словом, российские пропагандисты теперь явно будут кричать, что предстоятелем украинской церкви стал священник-бандеровец.

Что же касается Украины, то собор - событие в любом случае эпохальное, подлинное значение которого для страны и народа можно будет оценить только в будущем. А вот с несколько более приземленной точки зрения, создание поместной церкви и избрание Епифания - это одновременная победа и Порошенко, и Филарета. Петр Алексеевич получил еще один весомый козырь для своей предвыборной борьбы. Не даром ведь действующий президент вспоминал непосредственно перед собором своего предшественника Виктора Ющенко. Теперь Порошенко стал тем президентом, благодаря усилиям которого Украина успешно завершила долгий и болезненный процесс получения церковной независимости.

При этом предстоятелем новой церкви стал не самодостаточный и не очень удобный Филарет, для которого получение афтокефалии было делом всей жизни, а Епифаний - не слишком публичный и молодой, который явно не сможет перетянуть одеяло славы за получение Томоса на себя.

При этом Филарет также остался при своих. Епифаний - его человек, а сам бывший патриарх, который еще до решения собора снял патриарший головной убор куколь и надел клобук митрополита, остается "почетным пожизненным патриархом" новой Украинской православной церкви. С этого, собственно, и начал свою речь Епифаний сразу же после избрания. Филарет, судя по всему, будет если и не руководить церковью в качестве такого себе "православного серого кардинала", то будет иметь в ней очень большое влияние, насколько будет позволять его почтенный возраст.

В целом же избрание митрополитом очень молодого, как для православного иерарха, человека к тому же еще и неплохо образованного, может быть очень позитивным, что позволит украинскому православию уйти от закостеневшего и мракобесного русского церковного стиля.