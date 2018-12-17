На межбанке 14 декабря бизнес и банки стали активнее скупать валюту

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютная неделя на межбанке завершилась подорожанием доллара на 12 копеек - до 27,90-27,91 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Казначеи отмечали увеличение валютного спроса на торгах и небольшое сокращение продаж экспортеров - до 10%.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: рост спроса после вчерашнего вечернего отката котировок на фоне сдержанного предложения, реакция рынка на сохранение учетной ставки на уровне 18% - сигнала для инвесторов о неувеличении доходности вложений в гривневые инструменты, усиление курсовой волатильности пары доллар/евро, как точки приложения спекулятивной активности», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В кассах цепной реакции на валютное подорожание не последовало.

«Наличный рынок открылся котировками 27,93-27,98 грн./$, к середине дня они выросли до 27,95-27,99 грн./$», - уточнил Куринной.

В понедельник финансисты по обыкновению ждут спокойных торгов, но допускают дальнейший рост котировок.

«Скорее всего, в понедельник межбанк будет открываться в рамках 27,88-27,95 грн./$. И вряд ли мы увидим серьезный спрос и курсовое движение, ведь бизнес не любит с пятницы резервировать средства на покупку доллара. Но до конца недели котировки вполне могут подтянуться к 28,0 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.