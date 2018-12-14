Война на Донбассе: Почему Путин анонсировал наступление ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

Громкие заявления о том, что враг "вот-вот нападет", звучат с самого начала войны на Донбассе, и даже "режимы тишины" не мешают этому. Особенно грешат такими заявлениями террористы "Л-ДНР", и немного реже их применяет официальная Москва. Но в последнее время они просто превышают всякие допустимые пределы.

Из последнего можно вспомнить заявление главаря бандформирования "ДНР" Дениса Пушилина, который пугал наступлением украинских Объединенных сил на Мариупольском направлении 14 декабря. Однако 14 декабря уже прошло, а никакого наступления ОС не произошло.

Несмотря на это, в тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова официально заявила, что Киев ведет подготовку стремительного наступления на Донбассе.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - заявила Захарова на специально собранном для этого брифинге.

Также можно вспомнить, как в начале декабря боевики "раскачивали" тему наступления ВСУ на Горловку и Мариуполь. Тогда с подачи "российских специалистов" в штабах обоих корпусов оккупационных войск на Донбассе на полном серьезе обсуждали "два плана наступления ВСУ". По версии россиян, существовали британский и американский "планы".

По "британскому", после какой-то провокации, устроенной самими ОС в районе Горловки, подразделения и части ВСУ для "обеспечения безопасности мирных жителей" переходят к активным наступательным действиям с целью окружения и изоляции Горловки.

По "американскому плану", масштабное "наступление ВСУ" должно осуществляться в районе Мариуполя.

Все это сопровождалось откровенными фейками о том, что Одесса становится "базой британского флота", Польша передает ВСУ огромное количество артиллерийских и минометных боеприпасов, в районе Счастья и Станицы Луганской воюют "польские наемники в британской форме", а в район Горловки перекидывается немецкий (по другой версии - канадский) спецназ, "ориентированный на уничтожение мирного населения".

Очевидно, таким образом российское командование пытается "держать в тонусе" оккупационные формирования на важных направлениях.

Также бытует мнение, что подобной ложью боевики активно готовят почву для оправдания реального наступления российских военных с территории "Л-ДНР" под предлогом "удар в ответ". Ведь под шумок этих заявлений проходят мобилизация человеческих ресурсов, взимание военной техники и усиление позиций в районе упомянутых населенных пунктов.

В частности, в Луганской областной ВГА посчитали, что Россия уже перебросила на границу двадцать шесть батальонных тактических групп ВС РФ, и батальоны с тяжелой техникой продолжают прибывать. Все это делается под видом подготовки к проведению 20-25 декабря масштабных командно-штабных учений.

Всего Россия собрала против Украины около 90 тысяч военнослужащих и наемников, 850 танков, более 1600 единиц боевых бронированных машин, 1500 единиц ствольной и реактивной артиллерии, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов и более 200 единиц самолетов и вертолетов.

Кроме этого, по последним данным, Россия развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки.

Украина вынуждена реагировать на такие действия врага. В частности, глава СНБО Александр Турчинов вчера сообщил, что в течение четырех дней в Украине продолжается масштабная проверка готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения врага.

"Это достаточно многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1200 человек личного состава, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники. Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки наших гвардейцев, пограничников, ГСЧС, работников Нацполиции", - заявил Турчинов.

По словам Турчинова, в учениях, которые проводятся по всей стране, в первую очередь задействованы ВСУ, но в то же время происходит масштабная проверка системы гражданской обороны, готовности 25 бригад территориальной обороны, которые расположены в каждом регионе, плюс участвуют пограничники, которые вместе с Нацгвардией отрабатывают противодействие вторжению на территорию Украины первых групп врага.

Кроме этого, по последним данным, во время военного положения Украина уже получила от НАТО оборудование, которое значительно улучшит способности системы управления и связи ВСУ. Кроме этого, за последние две недели в армию пришло более 100 единиц техники, а до конца военного положения планируется получить более 200 единиц техники.

Кстати, можно не сомневаться, что эту информацию боевики и их российские кураторы также используют для того, чтобы "разогнать" дезинформацию о подготовке Украины к наступлению.

Как бы там не было, а такая игра мускулами по обе стороны линии разграничения превращает Донбасс в пороховую бочку, которая в любой момент может взорваться. Не стоит забывать, что почти все большие войны начинались с маленьких провокаций.