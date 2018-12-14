Объединительный Собор: Почему Филарет и Епифаний являются большей интригой, чем Томос

Ігор Петренко / Depo.ua

С приближением запланированного на 15 декабря Объединительного собора Украинской автокефальной православной церкви информационный поток по этой теме становится все более интенсивным. Одни определяют кандидатуру будущего предстоятеля, другие планируют провокации, а чиновники и политики ищут в ситуации свой интерес. Нельзя исключить, что среди кандидатов в президенты хватает тех, кто ждет провала исторического события.

Московский патриархат не собирается мириться с проведением собора и продолжает вставлять палки в колеса. Как сообщила в Фейсбуке Ярослава Мищенко, одна из авторитетных журналистов, пишущих на темы религии, "поступают данные, что митрополия УПЦ МП силой сгоняет священство завтра (14 декабря - Ред.) под парламент. Требует привозить людей, чтобы протестовать против "вмешательства государства в дела церкви".

Странное на первый взгляд решение - притащить своих подчиненных под стены парламента, который на этой неделе не работает в пленарном режиме. То есть демонстрировать возмущение не будет перед кем, ведь депутатов в здании по улице Грушевского просто нет. Впрочем, нечего искать логики в действиях РПЦ, тем более когда в Кремле еще не решили, как действовать после такого поражения на идеологическом фронте, как создание автокефальной украинской церкви, независимой от воли Москвы. Скорее всего, речь идет о продуцировании информационного шума вокруг религиозного вопроса. Главное же для нас - следить, чтобы не было провокаций.

А о том, что они таки планируются, сообщила СБУ. Ею задокументированы намерения организовать в Киеве и других регионах нашей страны провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания Украинской поместной православной церкви. На специальном брифинге замглавы спецслужбы Виктор Кононенко заявил: координатором митинга против предоставления Томоса украинской церкви должен был стать известный своей радикальной настроенностью против восстановления автокефалии наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь). Об этом СБУ сообщил неназванный украинский священник (очевидно, представитель УПЦ Московского патриархата), которому во время его пребывания на России будто бы предложили организовать протесты против Томоса. Акции должны были состояться в столице и других регионах. Эту провокацию Служба безопасности предотвратила.

Пока одни действуют через улицу, другие пытаются давить через суды, в которых уже зарегистрированы иски относительно незаконности предоставления Томоса. "Второй фронт" открыли 47 нардепов, преимущественно из "Оппозиционного блока". Они обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконным решение парламента, который поддержал обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать Томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине. Это лишь пиар, игра на публику, говорят эксперты. Ничем иск "оппоблоковцев" не завершится. Вселенский патриархат не выполняет прихотей Киева, Москвы или еще кого-то, а живет по своим, очень давно установленным правилам. У Варфоломея давно вынашивали планы восстановить историческую справедливость по отношению к Киевской митрополии, и вот этот момент настал.

Пока противники автокефалии затевают недоброе, в лагере сторонников тоже кипят страсти. Вчера состоялся Архиерейский собор УПЦ КП, который определил единого кандидата от этой церкви на пост предстоятеля будущей единой поместной церкви. Пресс-секретарь Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что такой единый кандидат у этой среды есть. Назвать фамилию он отказался, однако с высокой степенью вероятности можно предположить, что это будет патриарх Филарет. Впрочем, согласно другим источникам, кандидатом от КП будет митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Но без официального заявления Филарета подтверждать эту информацию нельзя. Епифаний - его правая рука.

Ранее в этом контексте эксперты называли фамилию митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания и другого представителя этой церкви, митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Но все понимают: эти претенденты будут баллотироваться лишь в случае, когда Филарет публично заявит о решении не участвовать в выборах. Что маловероятно. Так же маловероятно, что будут принимать участие в избрании предстоятеля УПЦ представители Константинопольского патриарха. Наши клирики чужака не изберут.

Еще один момент, который до сих пор беспокоит общественность, кто из УПЦ МП примет участие в соборе. Среди таких звучат имена митрополитов Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука), давнего сторонника автокефалии украинского православия, но критика Филарета, епископа Сарненского и Полесского Анатолия (Гладкого) - обоих их, кстати, президент Петр Порошенко в этом месяце наградил орденом Ярослава Мудрого 5 степени. Вероятным является участие в соборе митрополитов Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого). В отличие от большинства иерархов УПЦ МП, они пришли на встречу с президентом Порошенко в "Украинский дом". И именно Симеона некоторые СМИ нарекли "протеже Порошенко" и претендентом на самый высокий статус в новой церкви.

Но все же большинство опрошенных Depo.ua экспертов считают эти предположения не более чем гипотетическими. Претендентом №1 есть и будет "церковный тяжеловес" Филарет. Если он действительно будет баллотироваться, то будет находиться вне конкуренции. Возможно, именно поэтому не прекращаются споры о целесообразности баллотирования 89-летнего патриарха. Стоит обратить внимание на удивительное совпадение позиций пророссийских деятелей, журналистов и экспертов с так называемыми либералами - всем им почему-то начал мешать Филарет в роли потенциального лидера возрожденной церкви. Вспомнили про его возраст, про жесткий характер и консерватизм. Более того, в соцсетях уже прямо обвиняют Филарета в готовности в случае неудовлетворения его амбиций сорвать проведение собора. Что это - форма соревнования конкурентов за пост предстоятеля или дело рук ревнителей кремлевского православия - узнаем на днях.

Как сообщают информированные источники, голосование на соборе за кандидатуру предстоятеля будет тайным, как и предлагал Вселенский патриарх Варфоломей. На это согласились в УПЦ КП. Сначала все участники собора (епископы, священники и делегированные верующие миряне) определят трех основных претендентов, а потом только архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля. Так что, несмотря на влиятельность Филарета, тайное голосование оставляет некую интригу.

Собор призван решить и ряд других организационных вопросов, ключевых для нормальной жизнедеятельности восстановленной церкви. Вести его будет митрополит Галльский Эммануил, один из наиболее доверенных единомышленников Вселенского Патриарха Варфоломея. А что касается самого, легендарного уже, Томоса, то его получит избранный предстоятель УПЦ после совместной литургии с Вселенским патриархом в Стамбуле. И будет это 6 января. По крайней мере, эту дату назвали сразу несколько источников. А в Минкульте уже анонсировали новую Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести. Ее появление причудливо связали с Томосом. Которого еще нет.

Тем временем имеем в наличии еще один символ. В четверг в Андреевской церкви экзархи Вселенского патриарха архиепископ Даниил и епископ Илларион на трех языках - украинском, греческом и церковнославянском - провели первую архиерейскую службу. Даже факт трехъязычия вызвал небольшую бурю "фейсбучных экспертов". Но, несмотря на "измены", точнее, слухи и откровенные информационные вбросы, процесс формирования автокефалии продолжается. И это, пожалуй, главная позитивная новость. Следующие ждем 15 декабря.