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Межбанковский валютный рынок 13 декабря раскачали для спекулятивных заработков
23:09 13.12.2018 |
Раскачка валютного рынка 13 декабря завершилась курсовым откатом. Безналичный доллар подешевел на 5 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,75-27,79 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Доллар задавили продавцы.
Финансисты прокрутили свою любимую схему, которую они называют «загоном оленей». С самого утра начали активно взвинчивать курс доллара, чтобы вывести его на максимальный уровень. Цель - создать искусственный дефицит валюты, а потом начать ее продавать задорого. Максимум, до которого доходил межбанк сегодня - 27,93-27,95 грн./$. В теории казначеи должны были на высоких курсах продать небольшой объем доллара, так чтобы курсы к вечеру не ушли ниже 27,90 грн./$, и дать межбанку закрыться около этого значения. Однако они переусердствовали - выбросили на торги больше, чем нужно было покупателям. И наступили на свои же «грабли». Котировки сначала рухнули на 27,84-86 грн./$, а затем покатились еще ниже и остановились на 27,75-27,79 грн./$.
«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали завышенные с утра котировки на противоречивых ожиданиях решения НБУ по учетной ставке, которые затем снизились под давлением предложения крупных продавцов валюты и информации о сохранении учетной ставки на уровне 18%», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
При этом рынок никак не отреагировал на анонсированные Нацбанком новации на ресурсном рынке: отказ с 11 января 2019 года от 90-дневного рефинансирования, аукционы по двухнедельному рефинансированию и депосертификатам через неделю.
«Нацбанк меняет подход к своему рефинансированию, меняет отношение к нему. Чтобы все понимали, что это не кризисный инструмент, а рыночный. И если банк взял кредит рефинансирования - это не значит, что там скоро будет временная администрация. Нет. Такими займами можно нормально пользоваться, и, думаю, что те же госбанки могут начать это делать, и тем самым оставить больше ликвидности на межбанке. Думаю, новые нацбанковские правила улучшат ситуацию на ресурсном рынке. И не верю в то, что гривневые ресурсы, которые станут доступнее, будут использовать для валютных спекуляций», - отметил Юрий Гриненко.
Продолжали ли финансисты и завтра раскачивать безналичный рынок - вопрос. Казначеи не берутся предсказывать экспортные планы по продажам, потому дают прогнозы в широком диапазоне.
«Скорее всего, 14 декабря межбанк будет стартовать в рамках 27,75-27,80 грн./$. Только после открытия рынка будет понятно, есть ли потенциал для нового движения вверх», - отметил Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 27,80-27,90 грн./$.
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