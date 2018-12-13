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Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии УПЦ предстоятелю единой поместной церкви 6 января 2019, - УПЦ КП
16:45 13.12.2018 |
Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви избранному на Объединительном соборе предстоятелю единой поместной церкви 6 января 2019 года.
Об этом Українським Новинам сообщил спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.
По его словам, УПЦ КП провела 13 декабря архиерейский собор для подготовки к Объединительному собору и определила единого кандидата от себя на пост предстоятеля будущей единой поместной церкви.
"Томос Вселенского патриарха, по той информации, которую мы получили, должны вручить предстоятелю православной церкви Украины 6 января", - сказал он.
Он отметил, что 6 января в Константинополе должна состояться божественная литургия, служба Вселенского патриарха и предстоятеля украинской поместной церкви, и после этого ему будет вручен томос.
Архиепископ отметил, что иерархи УПЦ КП придут на Объединительный собор 15 декабря.
Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.
УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви уже на соборе.
"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", - сказал Зоря.
Он отказался назвать этого человека, отметив, что кандидатуру услышат участники собора 15 декабря.
По его словам, голосование на соборе будет тайным, как ранее и предложил Вселенский патриарх Варфоломей.
Сначала все участники собора определят трех главных претендентов, а потом только архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля.
Архиепископ отметил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.
"Мы прошлись по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, кое-что отброшено", - сказал спикер УПЦ КП.
Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко прогнозирует, что православная церковь в Украине получит томос об автокефалии в декабре.
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