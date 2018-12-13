НБУ с 2019г будет регулировать уровень ликвидности 14-дневными депосертификатами и кредитами рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) решил обновить операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на ожидаемое в 2019 году изменение состояния ликвидности банковской системы, сообщается на сайте центробанка в четверг.

Центробанк, в частности, ожидает переход от профицита к дефициту ликвидности и наоборот, а также сегментацию ликвидности, то есть неравномерное распределение между банками.

"Это вызывает необходимость изменения с 11 января 2019 года операционного дизайна в направлении большей гибкости", - отмечается в сообщении.

Основными операциями нового дизайна будут тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обеим инструментам будет устанавливаться на уровне учетной ставки НБУ.

Нацбанк при этом отмечает, что тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не будут ограничены в объемах.

"Это усилит роль учетной ставки в качестве ориентира стоимости межбанковских кредитных ресурсов", - полагает центробанк.

Коридор процентных ставок по операциям постоянного доступа на срок овернайт останется неизменным: учетная ставка плюс 2 процентных пункта (п.п.) для кредитов рефинансирования и учетная ставка минус 2 п.п. - для депозитных сертификатов.

Одновременно НБУ прекратит проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней.

"Сегодня отсутствует заинтересованность банков в таком рефинансировании из-за возможности проводить ролловер (перекредитование на новый срок - ИФ)", - объяснил НБУ.

Помимо этого, изменится график проведения операций по регулированию ликвидности. В частности, НБУ откажется от проведения еженедельных тендеров по предоставлению рефинансирования и по размещению депозитных сертификатов, которые проходят дважды в неделю. Основные операции будут чередоваться и проводиться раз в неделю по пятницам: одну неделю - тендер по предоставлению ликвидности, другую - размещение депозитных сертификатов.

"Сокращение частоты плановых тендеров будет способствовать развитию межбанковского кредитного рынка за счет стимулирования банков осуществлять операции между собой. Внеочередные тендеры, как и раньше, будут проводиться в зависимости от ситуации на денежно-кредитном рынке и состояния ликвидности банков", - указанно в сообщении.

В целом НБУ рассчитывает, что модернизация операционного дизайна будет способствовать эффективному выполнению центробанком его операционной цели даже при неустойчивой ситуации с ликвидностью. А именно - удержанию гривневых межбанковских процентных ставок на уровне, близкому к учетной ставке, и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа.

Следовательно, новый дизайн создаст условия для лучшего функционирования трансмиссионного механизма монетарной политики и достижения стратегической цели по инфляции на уровне 5% плюс/минус 1 п.п. в среднесрочной перспективе.

Кроме того, благодаря модернизации дизайна изменение условий ликвидности банковской системы не возымеет ощутимых последствий для банковского кредитования и экономического роста.

