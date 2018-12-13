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Начнется ли 15 декабря новая эскалация на Донбассе
08:42 13.12.2018 |
Несмотря на то, что информация из зоны боевых действий идет "тонкими ручейками", проходя сито военной цензуры, артиллерийские обстрелы практически по всему фронту идут в режиме "нон-стоп".
Официальная статистика с нашей стороны говорит о 5-10 обстрелах в сутки со стороны противника, однако местные жители в социальных сетях говорят о том, что в последние дни завязываются многочасовые перестрелки с участием не только стрелкового вооружения, но и зенитных установок, БМП и 82-мм минометов.
Вторят и средства массовой информации, которые находятся под контролем оккупационных властей. Причем, вполне естественно, ситуация представляется таким образом, что гражданские объекты массово обстреливают именно наши военные, а боевики имеют приказ не открывать ответный огонь и свято его придерживаются.
Вполне очевидно, что имеет место передергивание, тем более, что факты, что называется "налицо". Так, 11 декабря в результате обстрела, который боевики совершили вблизи Катериновки Попаснянского района (Луганская область), был поврежден магистральный водопровод, который обеспечивает питьевой водой десятки населенных пунктов Луганской области. В результате серьезно ограничены поставки воды - причем не только на нашей территории, но и в оккупированную часть Луганской области.
Не гнушаются "официальные лица ДНР и ЛНР" и откровенными страшилками. О грядущем наступлении не так давно сообщил "товарищ Басурин", а буквально 12-го числа на экранах покрасовался его "младший товарищ", который именует себя "начальником пресс-службы Управления Народной Милиции ДНР" некто Даниил Безсонов. Так вот он заявил буквально следующее: "В свете подготовки к наступлению на Мариупольском направлении украинские силовики уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в селах Славное, Березовое, Тарамчук".
Оставив за скобками, саму абсурдность такого заявления, стоит задать только один вопрос - каким образом, эти населенные пункты, которые находятся к югу от Донецка, имеют отношение к якобы "украинскому наступлению", которое Басурин ожидает в районе Новоазовска? Или "правая рука" (или какой там еще орган) не знает, что делает "левая"?
Зато стоит вспомнить события 13 января 2015 г., когда под Волновахой боевиками из реактивной системы "Град" был расстрелян пассажирский рейсовый автобус. Напомним, что 12 погибших мирных жителей российская пропаганда записала как "подорвавшихся на украинском минном поле". Не отсюда ли "растут ноги" этого сообщения от Безсонова? От оккупационных властей и их российских кураторов вполне можно ожидать провокации в таком стиле.
Попутно стоит отметить, что заявленное пропагандистами, Мариупольское направление хотя и является перспективным, однако далеко не единственно возможным. В этой связи стоит обратить внимание на заявление новоназначенного представителя Украины в трехсторонней контактной группе Евгения Марчука: "На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватывают Дебальцево, захвачены 1648 квадратных километров". И фактически он озвучил то, о чем говорят многие военные и политически аналитики (причем как западные, так и отечественные), начиная с лета 2015 г. - Украина имеет право вернуться вооруженным путем на линию соприкосновения образца сентября 2014 г. А тут и Докучаевск, и Дебальцево, и Углегорск, есть серьезные территориальные изменения и на приморском направлении.
А то, что обе стороны всерьез опасаются локального обострения на сегодня вполне очевидно. Так, на оккупированной территории Луганской области российские марионеточные власти объявили военные сборы с 17 по 26 декабря, призвав 500 человек "из числа приписанных в состав резервных формирований". При этом призванным обещают сохранить рабочие места и заработную плату на период их участия в этом сомнительном мероприятии.
Интересно, что уклонистов, не явившихся по повестке, будет отлавливать "полиция" и доставлять их в "военкоматы". Последнее совершенно непонятно - неужели по всему "огрызку" Луганской области сложно собрать 500 добровольцев, если "власти" даже собираются их ловить на улицах?
С другой стороны, на фоне военного положения в Украине одновременно проводится сразу несколько десятков учений разного калибра. Понятно, что не все они описаны в открытых СМИ. Однако стоит перечислить только те, которые уже так сказать "засвечены", чтобы хотя бы примерно оценить масштабы военных приготовлений.
Итак, 5 декабря в Херсонской области стартовали тактические учения подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны. По словам военных, учения будут длиться 10 дней - то есть до 15 декабря. На эти выходные - 15 и 16 декабря - запланированы военные сборы резервистов 119-й бригады Черниговской области. Причем, несмотря на то, что область приграничная, сборы планируют провести в сокращенном составе. Кроме того, на базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди.
Таким образом, можно говорить о том, что за пару дней до объединительного собора, который может стать важным событием в истории независимой Украины, ситуация на Донбассе весьма напряженная. Причем она искусственно подогревается со стороны России - и это одна из методичек идущей вовсю гибридной войны.
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