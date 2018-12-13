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Европарламент осудил строительство «Северный поток-2» и призвал к отмене проекта - резолюция
08:25 13.12.2018 |
Члены Европарламента отметили решающую роль Украины в европейской энергетической сети и призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", как "политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности".
"Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности". Поэтому они призывают к его отмене", - сказано в сообщении, на сайте Европарламента в среду вечером.
При этом евродепутаты подчеркнули необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.
Парламент принял резолюцию 433 голосами, против 105 при 30 воздержавшихся.
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