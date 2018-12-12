Рост курса доллара на межбанке 12 декабря вызван резким увеличением гривневой массы

Елена Лысенко / UBR.ua

После двух дней топтаний на месте курс доллара подпрыгнул на 9 копеек, и 12 декабря межбанк закрылся в рамках 27,81-27,84 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Произошло две вещи одновременно - экспортеры стали продавать меньше валюты, а банки пошли активнее ее скупать.

Поведение и тех, и других определялось главным фактором - резким увеличением гривневой массы. Она еще вчера приросла сразу на 23,5 млрд. грн., а сегодня финансисты назвали сразу несколько источников средств:

* за счет погашения Нацбанком крупной партии своих депозитных сертификатов;

* после выплат Госказначейством второй очереди субвенций на медицину и образование;

* выделение Нацбанком рефинансирования на 4,5 млрд. грн.

* закрытие банками коротких позиций.

Детали выделения Нацбанком новых кредитов рефинансирования не публиковали. Есть лишь слухи о том, что госбанки получили от регулятора 4,5 млрд. грн. Неофициально финансисты говорят и о закрытии коротких позиций банков. Речь о деньгах клиентов: сначала банки продают валюту своих клиентов, чтобы подзаработать на разнице в курсах на межбанке, а затем возвращают их доллар на место. Откупают его с рынка. Именно это сейчас и делают, поскольку цена «американца» скатилась до месячного минимума и поскольку понимают, что гривневые поступления будут гнать цену доллара вверх.

«Главным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало оживление спроса, используемое экспортерами в своих интересах продать валюту дороже, на фоне рекордного с января навеса гривневой ликвидности на корсчетах банков (68,8 млрд грн), отмены конкурса по приватизации «Центрэнерго» и неопределенности по завтрашнему решению НБУ в отношении учетной ставки», - подтвердил основные тренды директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Большинство опрошенных UBR.ua казначеев считает, что НБУ 13 декабря не решится менять размер учетной ставки, и она останется на 18% годовых, однако наверняка ни в чем нельзя быть уверенным.

«Если регулятор не пошел на повышение ставки, когда дорожал природный газ и нефть на мировом рынке (топливо на заправках) - когда для этого были реальные основания. То сейчас такое решение будет совсем нелогичным. Ведь та же нефть пошла дешеветь. Потому, думаю, что учетная ставка остановится пока на 18%», - сказал Юрий Гриненко.

Открытие межбанка 13 декабря он спрогнозировал в широком диапазоне - 27,80-27,90 грн./$. И ровно такой же прогноз дал Олег Куринной.