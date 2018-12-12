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НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
13:44 12.12.2018 |
Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей НБУ и банковской системы в период новогодних праздников.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
27 и 28 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа.
29 декабря 2018 в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органов Государственной казначейской службы Украины.
Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП.
Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.
30, 31 декабря, а также 1, 5, 6 и 7 января 2019 СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий Национального банка, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" работать не будут.
2 января 2019 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.
Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
3, 4 и с 8 января 2019 СЭП и банковская система работают в обычном режиме.
В период с 29 декабря до 3 января включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 28 декабря 2018.
Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дня.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк определил порядок осуществления безвыездного банковского надзора с учетом риск-ориентированного подхода.
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