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Гройсман распорядился продавать лес только через е-аукционы
12:54 12.12.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал продавать лес исключительно при помощи электронныхе торгов.
Соответствующее распоряжение он озвучил во время заседания правительства, информирует Depo.ua.
"До конца этого года даю поручение внести на рассмотрение правительства решение о введении прозрачных аукционов по продаже леса. Чтобы продажа леса осуществлялась только через электронные торги", - заявил Гройсман.
Премьер-министр отметил, что прозрачность аукционов обеспечит возможность получать четкую информацию о контрабандном экспорте леса.
Напомним, Владимир Гройсман сообщил, что чиновники дали старт полноценному электронному управлению.
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