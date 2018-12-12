Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 09:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»
08:32 12.12.2018 |
Палата представителей Конгресса США во вторник, 11 декабря, одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства "Северного потока-2" - магистрального газопровода из России в Германию - а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту.
Как отмечается в документе, прокладка трубопровода - это "резкий шаг назад в вопросах европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".
"Геополитическая заинтересованность России в "Северном потоке-2" сводится не к повышению европейской энергетической безопасности, но, скорее, к попытке вбить клин между странами в Европе и серьезно принизить (роль. - Ред.) существующей украинской системы транзита газа", - подчеркивается далее в резолюции.
Конгрессмены высказались за санкции
Члены Палаты представителей высказались за принятие ограничительных мер в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Данный шаг, в частности, направлен против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.
Несмотря на то, что резолюция не носит обязывающего характера, она демонстрирует рост оппозиции со стороны американских законодателей в отношении реализуемого в Европе проекта российского газопровода.
В начале декабря стало известно, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»
|Доллар на межбанке 11 декабря перестал падать после крупных гривневых вливаний
|«Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»
|В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Асимметричные акриловые ванны от Ravak – эстетика в каждом сантиметре
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко
|Эксперты ожидают в 2019 году курс доллара не выше 33 грн
|Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
|ЕС выделил Украине €500 млн первого транша макрофинансовой помощи
|Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ
|Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны
Это интересно
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти
|Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
|Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн
|Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса
|Представлен новый хэтчбек Skoda Scala