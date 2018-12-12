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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»

08:24 12.12.2018 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на инцидент в Керченском проливе, в ходе которого россияне захватили два бронекатера типа "Гюрза-М" ВМСУ ("Бердянск" и "Никополь"), программа насыщения флота катерной техникой продолжается.

Так, на сегодняшний день на "Кузне на Рыбальском" ударными темпами достраивается еще один малый бронированный артиллерийский катер типа "Гюрза-М", подписан контракт на постройку еще одного в следующем году. Всего киевляне на сегодняшний день сдали шесть таких катеров. Однако пока стоит говорить только о четырех в боевом составе, так как даже если россияне и вернут два захваченных, то скорей всего выведут все системы из строя. Так они уже делали в мае-июне 2014 г., когда передавали нашей стране захваченные корабли, самолеты и боевую технику береговых частей. Так, ракетный катер "Прилуки" был передан без противокорабельных ракет "Термит", а на танки и БМП что называется "без слез" нельзя было смотреть - настолько они варварски были приведены в небоевое состояние.

 Малый бронированный артиллерийский катер типа "Гюрза-М".

При этом военные делают ставку на еще один тип боевых катеров, который, по их мнению, является более перспективным - речь идет о десантно-штурмовых катерах типа "Кентавр". Два таких катера 19 ноября 2018 г. прибыли в Одессу, где сейчас проходят государственные испытания. Есть информация, что заказаны еще два таких катера, которые должны быть сданы в следующем 2019 г.

Быстроходные и малозаметные десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", как свидетельствует мировой опыт, могут успешно применяться для решения широкого круга задач, которые возлагаются на военный флот в военное время. Причем наши катера имеют гораздо более мощное вооружение, чем ближайшие российские или западные аналоги, а также противосколочное бронирование.

 Десантно-штурмовой катер типа "Кентавр".

Основное вооружение - это два боевых модуля с крупнокалиберными (12,7 мм) и 40-мм гранатометами УАГ-40, а также два 20-ти зарядные блоки для запуска 80-мм неуправляемых ракет. Причем это не просто авиационная система вооружения, поставленная в силу необходимости, а серьезно "оморяченная" система с современной системой стабилизации. И самое главное - с современными боеприпасами отечественного производства РС-80, которые позволяют эффективно работать не только по наземным и надводным целям на дальностях до 7 км, но и по воздушным типа БПЛА или вертолет на высотах до 4 км.

Поражение воздушных целей достигается за счет применения осколочной боевой части с программируемым взрывателем, который позволяет осуществлять подрыв ракеты в воздухе в нескольких метрах от цели. Для поражение же наземных целей есть "старые, добрые" кумулятивы.

Стоит заметить, что благодаря высокой степени автоматизации, экипаж может управлять всем вооружением дистанционно - непосредственно из бронированной рубки.

Конструктивно корпус и рубка катеров этого типа выполнены с применением элементов технологии обеспечения малой заметности, отработанных еще на проекте "Гюрза-М". Кстати, на фоне в общем неудачной для нас операции в Керченском проливе почти ушел тот факт, что наши два катера достаточно долго оставались не обнаруженными российской погранохраной и фактически неожиданно для них оказались уже почти возле моста. Что может свидетельствовать об эффективности применяемой "стелс" технологии проектирования.

Известно также, что на "Кентавр" устанавливается радиолокационная навигационная станция Furuno DRS4D-NXT и самые современные средства связи - в частности, спутниковый терминал Iridium Pilot.

Интересно, что, судя по наличию на "Кентаврах" блоков для отстрела дымовых гранат, нашим конструкторам удалось поставить систему постановки завесы, задачей которой является обнаружение атакующих ракет, а также лазерного облучения со стороны вражеской системы наведения. После определения направления угрозы автоматически производится отстрел дымовых гранат, а образуемое при этом облако дыма препятствует оптическому, лазерному прохождению сразу нескольких типов и инфракрасному наведению ракет разных типов на катер.

Большую часть корпуса занимает десантный отсек, из которого есть проход в носовую часть - к выдвижной аппарели, что позволяет безопасно высадить десант из 30 бойцов непосредственно на необорудованный берег или мелководье.

Как утверждает производитель, в производстве "Кентавра" используется отечественное оборудование. Исключение составляют только дизельные двигатели производства американской Caterpillar, водометов (Новая Зеландия) и редукторов (GTP). Кстати, именно иностранные поставки несколько тормозят общий темп поставок.

Как утверждают на "Кузне на Рыбальском" при надлежащем финансировании возможно разворачивание серийного производства в виде одного катера каждый месяц или два. Однако необходим некий "зазор" в виде трех-девяти месяцев - ровно столько нужно для поставок двигателей из-за границы.

Если "Кузня на Рыбальском" сможет освоить серийное производство и будут выделены необходимые бюджетные средства, то более мощные и универсальные "Кентавры" могут стать основой азовской группировки ВМСУ. Что в свою очередь позволит более оперативно реагировать на агрессивные действия российских пограничников.

Также стоит отметить, что пока нет никакой достоверной информации о ракетных катерах типа "Лань". Закладка первого планировалась уже в 2018 г., однако, по всей видимости, эти не планы не выполнены. И связано это прежде всего с недоведенностью основного оружия "Лани" - отечественной противокорабельной ракеты "Нептун". Кстати, именно из-за этого ракетный катер "Прилуки" был спущен после капитального ремонта без модернизации - а на нем также планировалось поставить пусковые установки для ПКР "Нептун".
 

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