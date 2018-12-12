Доллар на межбанке 11 декабря перестал падать после крупных гривневых вливаний

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный курс перестал скатываться вниз. 11 декабря доллар даже чуть-чуть подорожал - на 1 копейку, и закрепился вечером в рамках 27,70-27,75 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

До сих пор казначеи жаловались на низкий валютный спрос со стороны предприятий. Главным покупателем «американца» на межбанке был Нацбанк, который диктовал рынку курс. Сегодня же финансисты снова ощутили интерес к нему со стороны бизнеса. И сразу начались курсовые игры, местами опасные. 11 декабря на рынок вылилась гигантская сумма гривны.

«Сегодняшнее резкое увеличение гривневой ликвидности в системе на 23,5 млрд грн. не повлияло на настроения участников рынка, динамика котировок в течение дня определялась ситуативными интересами крупных игроков: продающих валюту экспортеров-металлургов и аграриев, ожидающих достижения локального курсового дна импортеров и балансирующего перекосы спроса и предложения регулятора», - рассказал Куринной.

Приток гривны объясняли, главным образом, перечислением Госказначейством крупной партии субвенций на медицину и образование. А также выплатами по нацбанковским сертификатам.

11 декабря остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 23,5 млрд. грн (до 68,9 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 15 млрд. грн (до 19,4 млрд. грн.).

«При этом наличный рынок открылся котировками 27,92-27,98 грн./$, к середине дня они снизились до 27,90-27,94 грн./$», - уточнил Куринной.

По мере выравнивания спроса и предложения на межбанке финансисты дают очень аккуратные прогнозы. 12 декабря межбанковскую торговлю ждут в рамках 27,70-27,80 грн./$.