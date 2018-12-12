«Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»

Юрій Васильченко / Depo.ua

После разборок, устроенных "оппоблоковцами" на их партийном сайте, возникает вопрос: А когда же они друг другу начнут бить морды?

На 15 декабря запланирован съезд "Оппоблока". Точнее, "ахметовской" его части, ибо ключевые фигуры группы "газовиков" - Юрий Бойко и Сергей Левочкин - были из фракции исключены. Вслед за ними "Оппоблок" покинули и несколько связанных с "газовиками" мажоритарщиков. Теперь у них своя платформа.

В ожидании съезда конфликт между двумя крыльями бывших "регионалов" обострился. На сайте партии появляются два взаимоисключающих сообщения. Первое - на допрос в МВД для дачи показаний по уголовному производству, открытого по доносу Бойко, вызваны сопредседатель "Оппоблока" Борис Колесников и председатель политисполкома партии Александр Касянюк. "Считаем необходимым отметить, что доносы в силовые структуры на своих бывших коллег - это поступок подлый и недостойный. Еще более нелепой вся эта ситуация выглядит, если обратить внимание на то, что доносы на коллег-оппозиционеров власти пишет якобы оппозиционный политик", - подчеркнули в партии.

Во втором сообщении изложена позиция Бойко: члены политсовета подделали документы, под ними нет его подписи. А согласно уставу партии должно быть две подписи - его и Колесникова. "Решения политсовета о проведении съезда 15 декабря, на которое ссылается Касянюк, не существует", - говорит он.

Вряд ли уголовное производство сможет помешать в субботу собрать "ахметовской" группе верных себе людей. Не сложно предугадать, что на данном собрании "газовикам" устроят полный разгром, исключат их из партии и призовут сдать мандаты. Естественно, что лишаться депутатского статуса Бойко с Левочкиным не будут, поскольку так называемый "закон о партийной диктатуре" на них не распространяется - они не сами ушли из фракции.

Что будет дальше? "Газовик" Николай Скорик в сети Facebook пишет: нельзя ссориться, от этого выиграет власть. Другая сторона конфликта в лице Бориса Колесникова анонсировала изменения структуры партии. То есть, самые интересные события будут разворачиваться после съезда. А пока есть плохая новость для противников Бойко-Левочкина - во всех соцопросах фигурирует именно Бойко. Если представить, что в субботу сборище "оппоблоковцев" выдвинет кандидатом в президенты, к примеру Александра Вилкула, то он на старте оказывается в худшем положении. Если события будут развиваться по этому сценарию, тогда социологические фирмы могут шире открывать карманы - оба конфликтующих лагеря будут заинтересованы, чтобы именно их части до недавнего времени монолитного "Оппоблока" демонстрировали высший рейтинг. И их потенциальные кандидаты в президенты. Проще говоря, развернется война социологий.

Следующий момент: ситуацией попытаются воспользоваться третьи силы, которые будут делать акцент на том, что избиратель "юго-востока" из-за ссоры двух групп влияния в "Оппоблоке" остается без выбора. И станут предлагать себя. Это может быть Евгений Мураев или еще кто-то.

И, последнее. С одной стороны углубление раскола в среде экс-"регионалов" весьма положительный ход событий, ведь он окончательно снимает с повестки дня риск успеха на выборах условного "кандидата от Кремля". С другой - за электорат "оппоблоковцев" развернется серьезная борьба не только выходцев из Партии регионов, но и других кандидатов. Которые, с учетом удобной возможности подгрести под себя, хотя бы частично, разочарованных в ссоре "ахметовцев" и "газовиков", могут несколько изменить свою риторику, например, смягчить антироссийские заявления или стать защитниками УПЦ МП.