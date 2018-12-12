Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 01:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»
23:45 11.12.2018 |
После разборок, устроенных "оппоблоковцами" на их партийном сайте, возникает вопрос: А когда же они друг другу начнут бить морды?
На 15 декабря запланирован съезд "Оппоблока". Точнее, "ахметовской" его части, ибо ключевые фигуры группы "газовиков" - Юрий Бойко и Сергей Левочкин - были из фракции исключены. Вслед за ними "Оппоблок" покинули и несколько связанных с "газовиками" мажоритарщиков. Теперь у них своя платформа.
В ожидании съезда конфликт между двумя крыльями бывших "регионалов" обострился. На сайте партии появляются два взаимоисключающих сообщения. Первое - на допрос в МВД для дачи показаний по уголовному производству, открытого по доносу Бойко, вызваны сопредседатель "Оппоблока" Борис Колесников и председатель политисполкома партии Александр Касянюк. "Считаем необходимым отметить, что доносы в силовые структуры на своих бывших коллег - это поступок подлый и недостойный. Еще более нелепой вся эта ситуация выглядит, если обратить внимание на то, что доносы на коллег-оппозиционеров власти пишет якобы оппозиционный политик", - подчеркнули в партии.
Во втором сообщении изложена позиция Бойко: члены политсовета подделали документы, под ними нет его подписи. А согласно уставу партии должно быть две подписи - его и Колесникова. "Решения политсовета о проведении съезда 15 декабря, на которое ссылается Касянюк, не существует", - говорит он.
Вряд ли уголовное производство сможет помешать в субботу собрать "ахметовской" группе верных себе людей. Не сложно предугадать, что на данном собрании "газовикам" устроят полный разгром, исключат их из партии и призовут сдать мандаты. Естественно, что лишаться депутатского статуса Бойко с Левочкиным не будут, поскольку так называемый "закон о партийной диктатуре" на них не распространяется - они не сами ушли из фракции.
Что будет дальше? "Газовик" Николай Скорик в сети Facebook пишет: нельзя ссориться, от этого выиграет власть. Другая сторона конфликта в лице Бориса Колесникова анонсировала изменения структуры партии. То есть, самые интересные события будут разворачиваться после съезда. А пока есть плохая новость для противников Бойко-Левочкина - во всех соцопросах фигурирует именно Бойко. Если представить, что в субботу сборище "оппоблоковцев" выдвинет кандидатом в президенты, к примеру Александра Вилкула, то он на старте оказывается в худшем положении. Если события будут развиваться по этому сценарию, тогда социологические фирмы могут шире открывать карманы - оба конфликтующих лагеря будут заинтересованы, чтобы именно их части до недавнего времени монолитного "Оппоблока" демонстрировали высший рейтинг. И их потенциальные кандидаты в президенты. Проще говоря, развернется война социологий.
Следующий момент: ситуацией попытаются воспользоваться третьи силы, которые будут делать акцент на том, что избиратель "юго-востока" из-за ссоры двух групп влияния в "Оппоблоке" остается без выбора. И станут предлагать себя. Это может быть Евгений Мураев или еще кто-то.
И, последнее. С одной стороны углубление раскола в среде экс-"регионалов" весьма положительный ход событий, ведь он окончательно снимает с повестки дня риск успеха на выборах условного "кандидата от Кремля". С другой - за электорат "оппоблоковцев" развернется серьезная борьба не только выходцев из Партии регионов, но и других кандидатов. Которые, с учетом удобной возможности подгрести под себя, хотя бы частично, разочарованных в ссоре "ахметовцев" и "газовиков", могут несколько изменить свою риторику, например, смягчить антироссийские заявления или стать защитниками УПЦ МП.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»
|В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова
|ФГИ отменил назначенный на 13 декабря конкурс по продаже 78,29% акций «Центрэнерго»
|Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
|ЕС выделил Украине €500 млн первого транша макрофинансовой помощи
|Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ
|Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны
|Газ не из трубы. Как биогазовые установки способны гарантировать сразу три безопасности
|Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем
Это интересно
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти
|Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
|Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн
|Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса
|Представлен новый хэтчбек Skoda Scala