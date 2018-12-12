Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 01:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова
23:37 11.12.2018 |
Окружной административный суд Киева объяснил, почему восстановил в должности Насирова.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева.
Суд, который восстановил Романа Насирова на посту главы ГФС, объяснил, почему он это сделал.
"Основанием принятия такого решения послужила недоказанность ответчиком наличия оснований для увольнения Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины, а именно, обстоятельств его двойного гражданства, и нарушение процедуры его увольнения", - говорится в заявлении.
Роман Насиров, которого суд восстановил в должности главы Государственной фискальной службы, не может приступить к исполнению обязанностей, поскольку для этого требуется отдельное распоряжение Кабмина
Об этом сообщил адвокат Александр Лысак в интервью "Общественному".
На вопрос ведущего, означает ли возобновление Насирова на посту то, что экс-чиновник имеет право уже завтра выйти на работу, адвокат сказал, что нет.
"Конечно нет. Дело в том, что решение суда дает только основания для того, чтобы Кабинет министров на основании этого решения вынес распоряжение о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС. Только в связи с выдачей такого распоряжения Роман Насиров может вернуться к выполнению своих обязанностей. На основании такого распоряжения и вносятся сведения в соответствующие государственные реестры...", - заметил он.
"Пока распоряжения Кабмина нет, Роман Насиров с решением суда не может приступить к работе", - подчеркнул защитник.
Напомним, что сегодня, 11 декабря, суд восстановил Насирова на посту главы ГФС.
Правительство собирается подавать апелляцию на данное решение.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»
|В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова
|ФГИ отменил назначенный на 13 декабря конкурс по продаже 78,29% акций «Центрэнерго»
|Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
|ЕС выделил Украине €500 млн первого транша макрофинансовой помощи
|Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ
|Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны
|Газ не из трубы. Как биогазовые установки способны гарантировать сразу три безопасности
|Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем
Это интересно
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти
|Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
|Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн
|Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса
|Представлен новый хэтчбек Skoda Scala