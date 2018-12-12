В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова

Окружной административный суд Киева объяснил, почему восстановил в должности Насирова.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева.

Суд, который восстановил Романа Насирова на посту главы ГФС, объяснил, почему он это сделал.

"Основанием принятия такого решения послужила недоказанность ответчиком наличия оснований для увольнения Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины, а именно, обстоятельств его двойного гражданства, и нарушение процедуры его увольнения", - говорится в заявлении.

Роман Насиров, которого суд восстановил в должности главы Государственной фискальной службы, не может приступить к исполнению обязанностей, поскольку для этого требуется отдельное распоряжение Кабмина

Об этом сообщил адвокат Александр Лысак в интервью "Общественному".

На вопрос ведущего, означает ли возобновление Насирова на посту то, что экс-чиновник имеет право уже завтра выйти на работу, адвокат сказал, что нет.

"Конечно нет. Дело в том, что решение суда дает только основания для того, чтобы Кабинет министров на основании этого решения вынес распоряжение о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС. Только в связи с выдачей такого распоряжения Роман Насиров может вернуться к выполнению своих обязанностей. На основании такого распоряжения и вносятся сведения в соответствующие государственные реестры...", - заметил он.

"Пока распоряжения Кабмина нет, Роман Насиров с решением суда не может приступить к работе", - подчеркнул защитник.

Напомним, что сегодня, 11 декабря, суд восстановил Насирова на посту главы ГФС.

Правительство собирается подавать апелляцию на данное решение.