Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко

Лариса ВОЛОШИНА / Деловая столица

Телеканал ZIK анонсировал цикл передач "Джокеры. Путь в президенты", в котором бывший глава Грузии Михеил Саакашвили пообещал рассказать "всю правду" об украинских политиках.

В пояснении, которое дал VIP-ведущий, говорилось: "Я знаю, какие черты нужны президенту, чтобы создать достойные условия для жизни своих граждан. И я неплохо знаю украинских политиков уже много лет. Поэтому вместе с журналистами телеканала ZIK я решил освежить память украинцев, чтобы выбор, который они сделают в 2019-м, был совершенно сознательным".

Планировалось, что "Михоправда" будет выходить в эфир каждую пятницу. В итоге первый выпуск, героиней которого стала Юлия Тимошенко, оказался последним из-за скандала. На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что разрывает отношения с телеканалом ZIK. По его словам, это был "совсем не тот цикл передач, который мы обсуждали и записывали". Оказалось, что истина, которую он пытался донести до украинского избирателя, была искажена в момент монтажа. Более того, Саакашвили утверждал, что шокирован образом кандидата Тимошенко, который получился односторонним и несбалансированным - никакого оговоренного с каналом "разбора плюсов и минусов". Однако если попробовать внимательно прислушаться к монологу ведущего, то образ Тимошенко предстает в еще более неприглядном свете. Все сказанное Михаилом Саакашвили о кандидате №1 - стопроцентная джинса. Она более чем далека от объективности и обещанной телезрителю "всей правды", о которой сокрушается грузинский президент.

Сюжеты, монтаж, закадровый текст, на которые жалуется Саакашвили, были использованы для того, чтобы создать иллюзию баланса. На самом деле, независимо от того, что пытался рассказать специально опрошенный эксперт или журналист, разбавляющий монолог Саакашвили, образу героини это никак не вредило. Будь то история сотрудничества Юлии Тимошенко с Павлом Лазаренко, хиханьки с Путиным или контракт по газу - кандидат в украинские президенты представал перед зрителем невинной овечкой. Да, ЕЕСУ. Но взятки ведь получал Лазаренко. Да, газовый контракт. Но тут вообще все сложно. В мире тогда бушевал кризис. Да, популистская "Юлина тысяча", которая стоила стране 6,5 млрд грн и падения ВВП на 3%. Но ведь порядка шести с половиной миллиона украинских бабушек были осчастливлены дополнительным бонусом от тогдашнего премьера. Изобличение Тимошенко больше походило на пояснение сложных обстоятельств, в которых оказалась страна и Юлия Владимировна вместе с ней. "Не мы такие - жизнь такая", так и читалось в первом выпуске самой правдивой программы.

Обойденным остался вопрос финансирования долголетней политической карьеры лидера наибольшей по численности партии Украины. Саакашвили очень туманно высказался на эту тему. Странная избирательность, не правда ли? Для человека, который, прочитав предвыборную программу Тимошенко, понял, что ему не хватает развернутого объяснения о ее планах по борьбе с коррупцией, "президент-реформатор" слишком уж нарочито подчеркивал, что знает, как справляться с экономическими проблемами. Создавалось впечатление, что в целом Саакашвили не имеет претензий к тому курсу реформ, который Тимошенко представила в "трех томах" своей предвыборной программы.

Хотя в фильме и пояснялось, что реализация этой программы превратит Украину в Венесуэлу времен Мадуро. Ладно бы Саакашвили как человек, который поднял экономику Грузии, поспорил бы с украинским экспертом. Доказывал бы, что все мрачные прогнозы относительно реформ имени Юлиной тысячи - это происки врагов, рука барыжной закулисы. Так нет же. Он просто избегает углубляться в экономические стратегии Тимошенко, сконцентрировавшись на своем доверии к ней. Зрителя просят поверить, потому что сам Михо заслуживает доверия. Вот такой вот трехэтажный политический нарциссизм, мало напоминающий объективную оценку политика политиком.

"Я не позволю использовать мое имя для пропагандистских манипуляций", - пишет Саакашвили. И оставляет за кадром свое мнение о позиции пророссийского нейтралитета, которую продемонстрировала Тимошенко в момент российского нападения на Грузию. В сети есть множество ее заявлений, цитат и встреч с Путиным того периода. Думаете, бывший президент Грузии останавливается на этой немаловажной для кандидата в украинские президенты вехе в политической биографии? Нет. Зачем?

Такой же необъяснимой осталась и пацифистская риторика "голубки мира", которой придерживалась Юлия Тимошенко, когда российские оккупанты захватывали Крым.

Для лидера страны, пережившей как внутренние политические дрязги, так и вторжение иностранного военного контингента, умение ставить на первое место безопасность государства является частью личного политического опыта. Почему Саакашвили не акцентировал внимание зрителя на явном нежелании Тимошенко противостоять путинской захватнической позиции? Возможно, не захотел. А возможно, не нашел смягчающих обстоятельств "для соблюдения баланса". Особенно впечатляющим был раздел под названием "Кремлівська зозуля". В нем Саакашвили обрушился на действующую власть: "Они даже меня - первого врага Владимира Путина, обвинили в работе на Москву". О связях Тимошенко с Кремлем в этом блоке не говорилось ни слова. Не было опровержения слухов. Не было их подтверждения. Зрителю просто предлагалось поверить ведущему на слово. Странная, кстати, подводка к "осознанному голосованию в 2019 году" - цели цикла передач, заявленной в анонсах. Авторы, как и сам Саакашвили, ничего не проверяли. Они просто несли веру в избирательные массы.

В заключение бывший грузинский президент напомнил украинцам, что они все еще продолжают искать пресловутого миссию. И заверил, что Тимошенко, конечно же, никакой не спаситель - она политик со всеми плюсами и минусами. А дальше Саакашвили поделился с украинцами личным. Мол, в общении с экспертами ему неоднократно приходилось слышать, что Юлия Владимировна - одна из немногих украинских политиков, которые искренне интересуются мнением новаторов и по-настоящему пытаются вникнуть в программы спасения страны. Одним словом, если бы программа "про правду" выходила бы исключительно в виде монолога президента Грузии, знакомого с подноготной украинского политикума, то серия про Тимошенко была бы хвалебной одой, в которой если кого и ругали, то только Порошенко. Ведь он, будучи "любым другом", умудрился обвинить всех (двух) приличных людей - врага Путина №1 Саакашвили и третий номер в списке влиятельных женщин-политиков Тимошенко - в работе на Кремль. Объективно? Сбалансировано? Еще как! Особенно, когда для рекламного политического ролика протяженностью в полчаса используется человек с репутацией.

Самый интересный вопрос заключается в том, почему Саакашвили согласился на роль предвыборного зазывалы. Ведь не ради зарплаты телеведущего украинского телеканала, без которой в Амстердаме ну никак не проживешь. Может, цикл передач изначально не должен был продвинуться дальше первой серии? Может, все дело в Юлии Тимошенко? Ну не может же грузинский творец чудес так же "объективно" пиарить всех стопятьсот кандидатов на пост президента Украины, которые не Порошенко?