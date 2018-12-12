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Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
16:58 11.12.2018 |
Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.
Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Любомир Дроздовский.
По его словам, такое решение суд принял во вторник.
Он сообщил, что суд признал противоправным и отменил решение Кабинета Министров об увольнении Насирова.
Также суд взыскал компенсацию с ГФС за время вынужденного прогула.
Решение может быть обжаловано.
Как сообщали Українськi Новини, 31 января Кабмин уволил Насирова с должности председателя ГФС из-за приобретения им гражданства другого государства.
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