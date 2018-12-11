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ЕС выделил Украине €500 млн первого транша макрофинансовой помощи
16:53 11.12.2018 |
Европейский Союз выделил 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи Украине.
Об этом написал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в своем микроблоге в Twitter, передают Українські Новини.
"Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине", - написал он.
Домбровскис отметил, что ЕС продолжает активно поддерживать Украину.
Источник в Министерстве финансов подтвердил Українським Новинам, что ЕС перечислил деньги Украине.
Как сообщали Українські Новини, 30 ноября Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи Украине.
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