Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ

Минюст издал приказ, который помог бывшему депутату Народного фронта Николаю Мартыненко нивелировать ключевые экономические экспертизы по делу о хищении 695 млн грн из государственных предприятий. Об этом заявляют журналисты программы Наші гроші.

По их данным, на этапе завершения досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро по делам о хищении в Энергоатоме и ВостГОКе, где основным обвиняемым является Николай Мартыненко, Минюст изменил порядок рецензирования судебных экспертиз.





Через три дня после появления приказа, подписанного министром Павлом Петренко, адвокаты Мартыненко попросили Минюст инициировать проверку экспертиз. И министерство согласилось.

Журналисты заявляют, что рецензирование киевских экспертов было поручено днепровским, но не случайным, а тем, у которых чаще всего заказывали собственные экспертизы защитники обвиняемых по делу Мартыненко.

По заключению днепровских экспертов, хищения на государственных предприятиях не установлены, а урановый концентрат для ВостГОКа и оборудование для Энергоатома покупали по рыночным ценам.

Сейчас эти заключения угрожают основополагающему доказательству по делу, на основании которого задержали фигурантов, а дело направили в суд.

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил, что экономические экспертизы по делу Мартыненко - единственные экспертизы его института, которые были прорецензированы по поручению Минюста со времени появления приказа Петренко в декабре 2017 года.

Мартыненко подозревают в причастности к растрате более $17 млн на ВостГОКе и около €6,4 млн в Энергоатоме (получение взяток при закупке компанией оборудования у Škoda JS). НАБУ задержало его 20 апреля 2017 года. Пока идет следствие, он не может выехать из Украины. По этому делу за него поручились некоторые нардепы и министры.