Финансовые новости
- |
- 11.12.18
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны
Украинский бюджетный процесс, и без того не очень простой, поставят на новые рельсы, запустив в стране 3-летнее финансовое планирование. В теории, это существенно ограничит возможности депутатов и групп дергать бюджет в одну или другую сторону, а также защитит региональные инфраструктурные проекты от посягательств популистов. Именно такие цели декларирует законопроект № 9084 «О среднесрочном бюджетном планировании», на днях принятый в Раде.
Суть документа, если изложить ее в двух словах, заключается в том, что Украина начнет жить по 3-летним финансовым циклам, которые будут прописываться в Бюджетной декларации. Последняя не отменяет ежегодного принятия госбюджета. Она станет своего рода надстройкой над главной сметой и будет устанавливать жесткие рамки - каким статьям отдать финансовый приоритет, а с какими лучше подождать. Впрочем, как и сам бюджет, трехлетнюю декларацию будет готовить Кабмин, а утверждать - Верховная Рада. То есть при желании, внести изменения в документ все же можно будет.
Местная защита
Закон имплементирует трехлетние циклы не только для центра. Среднесрочные финансовые планы должны будут разработать и региональные власти. Цель, которую официально ставит законопроект - реализация системных реформ, а также усиление ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы. Логика закона ясна и понятна - он направлен в первую очередь на реализацию местных инфраструктурных проектов.
«Это первый этап к стабильности в финансировании публичных услуг. Планирование на 3-5 лет даст гарантию, что начнут реализовываться долгосрочные проекты. Например, строительство моста в Запорожье каждый год переносится. Только подготовили документацию, через год правила игры изменились, начинай все заново», - рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
Практика ежегодного утверждения бюджетов в самом деле неудобна при планировании свыше года. Она создает финансовые «дыры» в процессе строительства, а масштабные проекты в самый разгар строительства замораживаются, поскольку на следующий год не выделили средств на их продолжение. Но это далеко не единственная цель документа, говорят эксперты.
Закон о среднесрочном планировании должен похоронить практику «внезапного» внесения изменений в бюджет посреди года, которая у нас широко используется. Ведь любые правки отныне должны быть строго согласованы с Бюджетной декларацией.
«Этот закон уменьшает влияние отдельных субъектов на принятие решений. Он похоронит договорняки. Если в Бюджетной декларации будет заложено, что в период 3 лет финансируются такие-то проекты, то при ночном голосовании бюджета на следующий год хотелки каких-то лиц уже не пройдут», - пояснил Александр Слобожан.
Именно это ограничение, уверены эксперты, и вызвало отчаянное сопротивление депутатов.
«Те, кто не протиснул свои «темы», поняли, что с принятием закона они не смогут протянуть их и в следующем году, отсюда и эта грызня. Обойденные при распределении потоков оказались недовольны», - категоричен экс-министр Алексей Кучеренко.
Впрочем, то, что для одних станет поражением, для других, очевидно, будет означать победу. Вопрос лишь в том, чьи интересы в конечном итоге будет защищать трехлетний финплан больше, а чьи - меньше.
Конфета инвесторам
Еще одна причина принятия закона, полагают эксперты, заключается в стремлении украинской власти продемонстрировать иностранным кредиторам решительность и неотвратимость реформ. Инвесторам нужны гарантии, что ситуация в стране под контролем, а ключевые приоритеты не будут переписаны, как только пройдут очередные выборы.
«Нужно хвалиться какими-то реформами перед внешними кредиторами. Правительству надо демонстрировать успех и оглашать планы. Тем более, что впереди выборы и кредиторов нервирует неопределенность», - обращает внимание Юрий Гаврилечко.
Крупные международные инвесторы давно присматриваются к нашей стране. Но им нужны гарантии, что ситуация в стране управляемая. Вкладывать деньги есть во что - инфраструктура в регионах настолько изношена, что требует капитальных вложений.
«С 2012 года на пороге стоят доноры с серьезными портфельными инвестициями, и сейчас для них уже созданы определенные условия. Во-первых, муниципалитеты в рамках децентрализации отчасти получили необходимый финансовый ресурс, во-вторых, экономика страны стала оживать. Доноры желают, чтобы их инвестиции были застрахованы, им нужны гарантии на несколько лет вперед», - рассказал Александр Слобожан.
Эксперты, правда, отмечают, что в отечественных реалиях сам факт принятия декларации не является панацеей от вмешательств в формирование бюджета. Ведь Рада нового созыва теоретически может отменить или переориентировать декларацию на новые цели - практика корректировки вручную у нас распространенное явление. Хотя, конечно, при среднесрочном планировании сделать это будет сложнее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газ не из трубы. Как биогазовые установки способны гарантировать сразу три безопасности
|Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем
|У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей
|Факторами формирования курсовых трендов 10 декабря стали сокращение ликвидности и преобладание предложения валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога
|Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией
|Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ
|Чем опасно для ВСУ полностью простреливаемое Приднестровье
|Сюрпризы Собора. Почему Филарет бросил вызов Вселенскому патриарху
|Соимость доллара на межбанке 7 декабря диктовали не продавцы, а покупатели валюты
Это интересно
|Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium
|Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры
|Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE
|Первый электрический Bentley не будет спорткаром
|Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий
|В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One
|Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили