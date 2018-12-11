Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

09:07 11.12.2018 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Напряжение последних дней, которое ощутимо буквально витало в воздухе по обе стороны линии противостояния на Донбассе, 10 декабря материализовалось.

Причем в виде пресс-конференции донецкого пропагандиста, который почему-то называет себя "заместителем командующего оперативным командованием "ДНР" выпускника Донецкого военно-политического училища имени генерала Епишева Эдуарда Басурина. Этот деятель, который выступает "говорящей головой" оккупационных властей уже не первый год заявляет о новом наступлении украинской армии на приморском направлении.

В этот раз он даже предоставил карту, с виду очень похожую на настоящую, в которой указаны не только реальные подразделения, которые сейчас находятся на этом участке фронта (что при налаженной системе агентурной разведки противника вообще не вопрос), но и стрелочки наступления и даже конкретные даты.

Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

 

Причем, что интересно, даты подозрительным образом совпадают с объединительным собором украинских православных церквей, который должен пройти в Киеве 15 числа. Что уже наводит на определенные мысли.

Если внимательно посмотреть на представленную карту, то стоит отметить, что ничего нового Басурин не показал - этот план обсуждается на разных уровнях уже минимум два года. Причем есть как минимум пара вариантов - как более широкого наступления (с выходом на рубеж пгт Новый Свет с контролем над Старобешевской ТЭЦ), так и локального (с выходом на рубеж Бойковское - Коньково - Холодное).

Если подходить к ситуации с точки зрения военных и оценки реальных возможностей ВСУ, то Мариупольское направление очень перспективно для одного рывка - буквально сутки боев, пока боевикам оперативно не подойдет помощь со стороны российской армии в любом виде.

Такое локальное наступление вполне соответствует и нынешней стратегии ВСУ - не ввязываться в бои в городской черте, что чревато прежде всего большими потерями гражданского населения. Поэтому как известно на многочисленных учениях на штабных картах отрабатывается мобильный вариант с быстрым выходом на определенные рубежи (желательно небольшие населенные пункты) с последующим закреплением статуса освобожденных территорий.

Что касается конкретного направления, то, во-первых, снабжение всей группировки противника (а тут сосредоточены части "1-го отдельной мотострелковой бригады (г. Кальмиусское) и "9-го полка морской пехоты" (г. Новоазовск) держится на единственной приличной дороге - трассе Мариуполь - Донецк. И ее перерезание станет если не критическим, то весьма отрицательно скажется на снабжении. Которое в принципе можно будет организовать через территорию РФ, однако для этого нужно время, которое ВСУ постарается не дать противнику.

Во-вторых, весьма пригодна для наступательных действий сама география возможного театра боевых действия - степь, отсутствие крупных населенных пунктов. У оккупантов тут жиденькая линия обороны, представляющая собой просто сеть взводных опорных пунктов, между которыми находятся немногочисленные наблюдательные пункты. Ну и понятно, что все эти "разрывы" щедро закрыты многочисленными минными полями, как противотанковыми, так и противопехотными.

Плюс достаточно узкая полоса наступления (40 км) на целых три бригады с танками и артиллерией практически не оставляет противнику шансов. Даже по советским стандартам за два дня прорыв обороны в глубину 30 км это нормально, и без учета привлечения диверсионных групп, которые явно могут высаживаться как с моря, так и с воздуха и армейской авиации.

Но, несмотря на очевидные "плюсы", стоит отметить, что такое развитие событий всего лишь "страшилки" для местного населения, которое в основной массе если не разочаровалось в идеалах "русской весны", то по крайней мере испытывает серьезные экономические трудности. Так, только после "выборов" Пушилина цены на основные продукты медленно, но выросли. А зарплаты - нет.

Кроме того, на российских кураторов сильно давит нехватка личного состава в частях российско-оккупационных войск, а такие вот сообщения о наступлении ВСУ, которое случится "вот-вот" только добавляет некоторое количество достаточно мотивированных ветеранов образца лета 2014 г.

С другой стороны, нельзя исключать, что такие сообщения "от Басурина" должны создать атмосферу неизбежной войны и таким образом подготовить российских телезрителей к обострению, которое реально может быть запланировано на дату 14-15 декабря. Реально сорвать получение автокефалии украинской церковью оно вряд ли сможет, а вот немного отвлечь внимание аудитории (причем и западной тоже) вполне реально.

То есть можно предположить, что в ближайшие несколько дней по всей оккупированной территории Донецкой области пройдут некие "диверсии" (не зря ведь в информпространстве "молодой республики" вброшены "британские советники" и "химические атаки под Горловкой), которые станут поводом для одностороннего выхода из режима перемирия (и Минских договоренностей вообще, тем более, что тех кто их подписывал со стороны ЛДНР уже нет), который, впрочем, никогда и не выполнялся оккупационными властями и переходом в локальное наступление. Ведь в случае реального окончания активных боевых действий "властям" придется отвечать на множество социальных вопросов, которые сейчас благополучно списываются "на войну".

В целом можно сказать, что на этой неделе нас, вероятно, ждет еще несколько всплесков боевой активности на линии соприкосновения на Донбассе - и, кстати, не факт, что под Мариуполем. Однако стоит повториться, что все они будут иметь локальный характер - сил для масштабного наступления у противника на данный момент нет.

И еще - вряд ли кремлевское руководство будет именно сейчас начинать большую (или даже локальную) войну, подыгрывая вольно или невольно Порошенко, который получит великолепный шанс продлить режим военного положения. Да и западные демократии, которые все еще не спешат вводить дополнительные санкции за захват наших военных кораблей в Керченском проливе, получат прекрасную картинку очередной варварской политики Кремля в отношении Украины.
 

ПО РУБРИКАМ

10:25 10 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 4 459 млн гривен

09:55 Капитализация рынка криптовалют уменьшилась вдвое за месяц

07:47 Курс фунта восстанавливается к доллару 11 декабря после обвала до минимума более чем за 1,5 года

07:32 Биржи АТР в основном растут 11 декабря на новостях вокруг торговых отношений США и КНР

07:27 Основные американские фондовые индексы завершили торги 10 декабря в плюсе на фоне внутренней статистики

10.12 Факторами формирования курсовых трендов 10 декабря стали сокращение ликвидности и преобладание предложения валюты

10.12 «Укрпошта» обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

10.12 В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

10.12 В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

10.12 Рынок акций Украины провел торги 10 декабря в «боковике»

10.12 НБУ договорился с китайской UnionPay о выпуске платежных карт

10.12 Депозитные ставки для физлиц 10.12.18

10.12 Доллар дешевеет к евро 1 0 декабря, фунт ослабляется относительно всех основных валют

10.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.12.18

10.12 НБУ в первую неделю декабря купил $272,4 млн

• дальше…

09:42 Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны

09:23 Газ не из трубы. Как биогазовые установки способны гарантировать сразу три безопасности

08:00 С января разрешения на международные автоперевозки будут выдаваться онлайн - Омелян

07:40 Цены на нефть перешли к росту 11 декабря на опасениях перебоев поставок из Ливии

10.12 Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,4%, в годовом измерении выросла до 10% - Госстат

10.12 Снижение цен на нефть сбавило темп 10 декабря, Brent торгуется на уровне $61,24 за баррель

10.12 В ноябре продажи б/у автомобилей повысились на 84% до 11,5 тыс. автомобилей

10.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.12.18

10.12 Украина выплатила МВФ более $150 млн по программе stand by от 2014

10.12 Средняя цена автогаза 10 декабря опустилась ниже 15,00 грн

• дальше…

08:34 ЕС созывает специальный саммит по «Брекзиту»

08:25 Протесты во Франции: Макрон обещает поднять зарплаты и снизить налоги

08:08 Арестованная в США Мария Бутина согласна признать свою вину

10.12 Банки.ру: 9 сигналов тревоги для российской экономики

10.12 Тереза Мэй отложила голосование в Палате общин по договору с ЕС

10.12 Австралия отобрала у Катара титул крупнейшего экспортера LNG

10.12 Великобритания имеет право односторонне отказаться от "«Брекзита»

10.12 Президент США заявил о желательности отказа от Парижского соглашения по климату

10.12 Япония запретит госзакупки оборудования Huawei и ZTE

10.12 Мэй: если парламент не одобрит сделку с ЕС, «брексита» может не быть

10.12 Эр-Рияд отказал Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги

10.12 США и арабские страны могут создать ближневосточный аналог НАТО

10.12 Иран расширил программу ракетных испытаний

10.12 Грузия подписала контракт с Францией на поставку систем ПВО

10.12 Россия впервые заняла второе место в мире по продаже оружия

• дальше…

09:42 Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны

07:55 В Украине на трассах могут появиться противоослепляющие экраны

10.12 В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

10.12 В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

07.12 Киевгаз опубликовал новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года

06.12 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

29.11 Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

29.11 Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

28.11 Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату

• дальше…

09:07 Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

08:47 У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей

10.12 Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога

10.12 Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией

10.12 ЕС решил ввести санкции в отношении ответственных за «выборы» на Донбассе - Климкин

10.12 Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ

10.12 Чем опасно для ВСУ полностью простреливаемое Приднестровье

10.12 Сюрпризы Собора. Почему Филарет бросил вызов Вселенскому патриарху

07.12 Угрозы Онуфрия: Какую кампанию против автокефалии ведет УПЦ МП

07.12 Владельцы оружия, «грантоеды» и ветераны: Кто и зачем создал партию «евробляхеров»

07.12 Зайдут ли в Азовское море военные корабли США

06.12 Венгрия прекратила раздачу паспортов в своих консульствах в Украине

06.12 Почему Богомолец никому не конкурент на выборах

06.12 Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой

06.12 Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

• дальше…

10.12 McLaren представил открытую версию суперкара 720S

10.12 Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии

10.12 Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти

10.12 Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O

10.12 Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн

10.12 Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса

07.12 Представлен новый хэтчбек Skoda Scala

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

07.12 Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium

07.12 Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры

07.12 Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE

06.12 Первый электрический Bentley не будет спорткаром

06.12 Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий

06.12 В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One

06.12 Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили

• дальше…

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно