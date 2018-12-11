У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей

УПЦ КП примет участие в Объединительном соборе, который пройдет по правилам Вселенского патриархата.

Об этом на Facebook написал спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря), передает Depo.ua.

В Киевском патриархате обнародовали свою официальную позицию относительно Объединительного собора 15 декабря:

"1. В Киевском Патриархате готовятся к Собору и намерены принимать в нем участие.

2. Согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея в работе Собора примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

3. Наличие ПРЕДЛОЖЕНИЙ со стороны Киевского Патриархата к регламенту Собора или процедуре избрания Предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее видение. Как участники Собора мы с очевидностью имеем право вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их.

4. Учитывая активную роль, которую играет Президент Украины в вопросе предоставления Томоса, а также, что фактически уже идет избирательная кампания - понятно, что некоторые оппоненты Президента, по политическим мотивам, максимально заинтересованы в том, чтобы будоражить страсти и подчеркивать противоречия.

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Владыки УПЦ КП дали понять, что они вовсе не считают себя верными Вселенского патриарха. Они по-прежнему являют собой УПЦ КП - церковную структуру, у которой есть устав, глава церкви и все прочие атрибуты "самостоятельности".

В Киевском Патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с его Председателем, представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор состоялся успешно".

"Те вопросы, которые в компетенции исключительно Собора - соответственно будут решены на Соборе, для чего он собственно и созывается", - пообещали в УПЦ КП.

Напомним, что Священный Синод УПЦ КП созвал на 13 декабря 2018 года архиерейский собор Киевского патриархата. Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору и принять решение относительно Объединительного собора 15 декабря 2018 года.