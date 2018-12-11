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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Факторами формирования курсовых трендов 10 декабря стали сокращение ликвидности и преобладание предложения валюты

23:56 10.12.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар не остановить, он продолжает активно катиться вниз. 10 декабря его курс на межбанке потерял еще 8 копеек, и остановился в рамках 27,72-27,74 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валютные продажи снова превалировали над спросом, и Нацбанк снова выкупал «американца».

По разным оценкам, регулятор приобрел порядка $20 млн. Совершал сделки по двум ценникам: по 27,78 грн./$ и по 27,73 грн./$. Эта сумма прибавилась к $272,4 млн., купленным НБУ на прошлой неделе (кстати, она приятно удивила многих казначеев, которые до этого насчитали выкуп в объеме менее $200 млн.).

«Факторами формирования курсовых трендов сегодняшнего дня стали существенное сокращение ликвидности в системе: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,8 млрд. грн - до 45,3 млрд. грн. А также утреннее преобладание предложения над спросом, частично компенсированное регулятором, выкупившим его излишки», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк остается главным скупщиком валюты, а предложение стабилизировалось после того, как доллар перестали конвертировать под приватизацию компании «Центрэнерго», конкурс по которой намечен на 13 декабря.
 

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