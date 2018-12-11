Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Виктор Чумак были просто обречены на объединение. Но именно это объединение аннигилирует перспективы обоих.

После того как львовский мэр Андрей Садовый выдвинул свою кандидатуру в президенты, да еще и публично провозгласил объединение с Василием Гацко и его "Демократическим альянсом", первый непроходной кандидат Анатолий Гриценко, активно сватавший и Садового, и Гацко себе в команду, стал стремительно терять политический вес, во всяком случае, как центр притяжения национал-демократической оппозиции. Замедлить этот процесс можно было бы только объединением уже хотя бы с кем-нибудь. И на роль этого кого-нибудь Чумак был едва ли не единственным кандидатом.

Виктор Васильевич, заявивший о намерении баллотироваться в президенты еще весной, остался единственной более-менее масштабной фигурой, потенциально способной пожертвовать своими президентскими амбициями ради пиара на объединении. Тем более что особенных шансов не то, чтобы на победу, но и на сколько-нибудь приличное место по результатам президентской гонки, у Чумака, разумеется, не было.

При этом у Гриценко и Чумака достаточно много общего. В некоторых аспектах своей политической деятельности они практически близнецы. И тот и другой раскручивают себя в первую очередь в образе "единственного честного политика - борца с коррупцией". И тот и другой продемонстрировали свою неспособность работать в команде с кем бы то ни было и ушли в одиночное политическое плавание, организовав маленькие, но свои партии. Оба в прошлом силовики. И тот и другой, в конце концов, имеют большие персональные политические амбиции и не страдают заниженной самооценкой и отсутствием любви к себе.

Это, с одной стороны, сближает Чумака и Гриценко, а с другой - делает это сближение взрывоопасным. Несмотря на весь объединительный пафос, союз Гриценко и Чумака, скорее всего, не поможет, а навредит, причем обоим. На пресс-конференции по случаю оформления этого политического союза Гриценко первым делом сообщил, что Чумак возглавит его избирательный штаб. И уже это должно насторожить сторонников "первого непроходного". Если бы штаб Гриценко возглавил его партнер Виктор Балога, о чем в свое время ходили упорные слухи, то это было бы логичным и правильным кадровым решением. Балога еще в должности главы секретариата президента Виктора Ющенко показал, что вполне способен вести неприметную скучную организационную работу, на которую очень маловероятно, что способен завсегдатай телеэфиров и любитель разоблачительных пресс-конференций Чумак.

Так что эффективность штаба Гриценко во главе с Чумаком на нынешнем этапе достаточно сомнительна. Даже уже на пресс-конференции, посвященной объединению, Виктор Васильевич нет-нет, да пытался перетянуть одеяло с Гриценко, который формально в их тандеме главный, на свою скромную персону начальника штаба. И хоть Анатолий Степанович всячески демонстрировал поддержку своему партнеру, но желание Чумака лезть поперед батька в пекло все равно бросалось в глаза. Чумак, кстати, генерал-майор, а Гриценко всего лишь скромный полковник. Этот факт как бы прямого отношения к делу не имеет, но где-то подспудно может Виктора Васильевича напрягать.

Так что не исключено, что избирательный штаб во главе с Чумаком будет заниматься не агитацией за кандидата в президенты Гриценко, а агитацией за Чумака, который принимает участие в президентской кампании явно с прицелом на парламентские выборы. Но даже если, по задумке Гриценко, Чумак в его штабе должен исполнять исключительно церемониальные функции, а реальное руководство штабом будет осуществлять какой-то непубличный серый кардинал, активность Виктора Васильевича вполне способна подпортить кампанию Гриценко и без управления штабом. Чумак ведь попадал в политические скандалы не только в связи с демонстративным разрывом с политическими партнерами, как это было во время его выхода из БПП, но и становился фигурантом несколько более неприятных историй. Так, например, не так давно Чумака обвиняли в рейдерстве и использовании групп "титушек" для псевдопротестов против застройщиков.

Таким образом, можно констатировать, что Гриценко, кроме сомнительной выгоды от самого факта объединения, не извлечет из союза с Чумаком ни организационной, ни политической, ни идеологической выгоды, а скорее напротив - последствия этого союза будут исключительно негативными. То же самое можно сказать и о Чумаке, который разве что может надеяться, что его лишний раз покажут по телевизору рядом с несколько более рейтинговым политиком.