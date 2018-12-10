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Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией
Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", - сказал глава государства в видеокомментарии.
По словам Президента, другие составляющие этой стратегии - это безвизовый режим, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление национальной идентичности.
Порошенко отметил, что этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и другие международные инстанции к России как нарушителю этого договора и норм международного права.
Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада решила прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года.
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