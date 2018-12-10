Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ

Ігор Петренко / Depo.ua

6 декабря к львовским анархистам Тарасу Богаю и Олегу Кордияку, членам организаций "Черный стяг" и "Экологическая платформа", пришли с обысками сотрудники СБУ и полиции. Следственные действия состоялись по решению Подольского райсуда Киева в деле по нападению на бывшего бойца ДУК "Правый сектор" Дмитрия Иващенко. Изъяли жесткий диск компьютера и мобильный телефон.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро человек в масках ранили защитника донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (Вербича). Тот выжил, а нападавшие были задержаны и взяты под стражу. Все они принадлежат к среде сторонников левых идей. Мотивом назвали желание "наказать" бандеровца". Организатором нападения на Иващенко оказался гражданин России, который сейчас скрывается в Польше.

Конфликт СБУ с леворадикалами продолжается не первый год. Того же Кордияка уже задерживали спецслужбы - в 2016 году, когда он принадлежал к анархистской организации "Черный рассвет". У него изъяли листовки с призывом выходить на первомайскую демонстрацию. В ноябре 2016-го "Автономное сопротивление" собирался провести марш по улицам Львова в честь лидера украинского анархизма Нестора Махно. Но это мероприятие сорвали правые, напав на спортклуб, где собирались члены АС. Тогда суд запретил проведение марша.

Правоохранители продолжают следить за тем, что еще выкинут леваки. Это, конечно, не нравится последним, и 7 декабря в Киеве под зданием СБУ пять человек из левой среды провели акцию под лозунгами "Руки прочь от анархистов" и "Служба безопасности против безопасности". Они говорят, что обыски и задержания львовских участников организаций проходят не впервые: в 2016 году СБУ изъяла листовки с призывами выходить на первомайскую демонстрацию, а в начале этого года полиция задержала членов организации во время проведения акции в защиту животных.

На близкой к позиции левых организаций "Фейсбук"-странице "Политическая критика" пишут, что задержания их участников начались после нападения на левых ультраправых радикалов, в чем активисты усматривают "признаки тесного сотрудничества между правоохранительными органами и ультраправыми организациями".

Действительно, противостояние между молодыми националистами и антифашистами иногда выливается в драки с кровопролитием. В 2015-2017 годах во Львове происходили многочисленные стычки между членами "Правого сектора", С14, "Азова" с одной стороны и "Автономного сопротивления" - с другой. В сентябре 2018 года несколько десятков националистов нанесли ножевые ранения четырем представителям другой левой организации, "Черный стяг". Лидер правой С14 Евгений Карась в одном из блогов написал, что в июле леворадикалы с молотками напали на националистов, которые сидели в кафе в центре Львова, и заметил: "Эти лица пропагандируют вооруженные нападения на националистов, "систему" и "хунту".

Отдельно отметим, что левых радикалов постоянно поддерживают члены команды нардепа Надежды Савченко. После упомянутого избиения помощница Савченко Ирина Юзик (она позиционирует себя как правозащитница, общественная активистка, член организации "Народное действие") написала на своей странице в "Фейсбуке": "Есть во Львове люди, которые не терпят иных взглядов, мнений, позиций. С инакомыслящими расправляются. Знает о них полиция? Очевидно. Но как-то так вяло реагирует. И общество как-то молчит. А уверены ли вы, что не будете завтра на их месте?". Негативно отозвалась Юзик в "Фейсбуке" и о недавних обысках у леваков: "Было бы где-то какое-то дело, и разрешение на обыск не заставит себя ждать. Главное же раздавить людей. Неуважаемые СБшники, вам не удастся всех запугать".

А годом ранее, в октябре 2017-го, львовских активистов "Черного стяга" и "Автономного сопротивления" обвинили в подготовке государственного переворота и работе на Россию. Состоялись обыски, активисты жаловались на грубое отношение работников СБУ.

Защищать их тогда бросилась лично Надежда Савченко - через свою "Фейсбук"-страницу. "Это молодые люди, умные, активные, которые не желают мириться с преступлениями власти президента Петра Порошенко. Преимущественно это львовяне и переселенцы из Крыма, те, которые не восприняли власть РФ на полуострове и переехали в неоккупированную Украину. Людей арестовывают, проводят обыски в их домах при несовершеннолетних детях, с грубым нарушением прав", - написала она.

Как минимум духовная связь левых радикалов с не менее радикальным депутатом показательна. Мало того, что сама Савченко сейчас сидит в СИЗО по подозрению в подготовке государственного переворота, так еще и в ноябре неизвестный в белой балаклаве на Михайловской площади в столице призвал людей на "третий Майдан". Блогер Андрей Дзиндзя узнал в нем помощника Савченко. А здесь - левые с их традиционным во все времена и народы "грабь награбленное". Как говорится, нашли друг друга.

Грозит ли этот симбиоз спокойствию в государстве и кто же такие эти представители левой молодежной среды, которых так защищают нардепы, подозреваемые в мятеже? Левак Антон Парамбуль назвал "Черный стяг" и "Экологическую платформу" наиболее организованными и оппозиционными среди непартийных структур, обыски же он считает "зачисткой перед выборами". В этой среде убеждены: причина их проблем - критическое отношение к власти.

Кстати, относительно личности этого одного из руководителей левого движения во Львове. Евгений Карась из С14 в своем блоге обвинил Парамбуля в том, что он "брал деньги от российских политтехнологов, работавших на аппарат президента РФ. Это подтверждается как показаниями бывших членов движения "Автономное сопротивление", так и тем, что организация в 2013 году обзавелась травматическим оружием, спортзалом и полиграфическим оборудованием".

В общем молодежных организаций радикально левого толка в нынешней Украине хватает. Это "Черный рассвет", "Революционное действие" (запомнилось нападениями ее членов на бойцов "Азова" в Киеве), профсоюз "Защита труда" Олега Верника, "Автономное сопротивление", "Экологическая платформа", "Черный стяг" и другие, большинство сторонников которых живут в Киеве, Львове, Одессе, Днипре и в других крупных городах.

"Автономное сопротивление" возникло в 2009 году. Позже появилась антиавторитарная инициатива "Экологическая платформа". Своей целью они декларируют борьбу за национальное и социальное освобождение страны. Приоритетом считают построение сильного гражданского общества, которое будет давить на власть. Активисты организаций называют себя левыми националистами и периодически устраивают политические акции вроде факельного шествия в честь Бандеры или митингов против власти. Недавно пикетировали здание российского консульства во Львове с плакатом "Свободу узникам Кремля". Одновременно воюют с незаконными застройками и защищают зеленые зоны Львова, выступают против расизма, ксенофобии, гомофобии и дискриминации. После убийства рома во Львове в июне 2018 года левые устроили в городе антирасистскую акцию и считают сентябрьское нападение местью за нее ультраправых.

В 2014 публичные ресурсы АС призвали бойкотировать мобилизацию и "эту войну", потому что "трудящиеся не имеют отечества". Евгений Карась опубликовал блог, где изложил переданное львовскими ультрас фото, из которого видно, что по состоянию на июнь 2017 года среди активистов "Автономного сопротивления" были даже участники штурма сепаратистами Харьковской ОГА в 2014 году и леворадикальные активисты из Киева и России. Несмотря на разнородность левых организаций, а среди их членов можно встретить украино- и русскоязычных, переселенцев из Крыма, участников Евромайдана, лидерские позиции в них занимают персонажи, которые сознательно используют склонность молодых людей к отстаиванию принципов справедливости для нагнетания настроений недоверия к государственной власти и создания нужной российским телеканалам картинки.

Для обмена соответствующим опытом принимают участие в международных конференциях своих единомышленников, последняя из которых состоялась почему-то в Алжире. Подобные мероприятия представители правых организаций называют коммунистическими сборищами. Особенно опасными являются призывы левых к социальной революции в Украине. Ведь еще с 1917 года известно, чем такие революции заканчиваются в наших условиях. В "Автономном сопротивлении" не скрывают, за что борются. "Мы не верим в возможность мирного и постепенного реформирования системы изнутри. Только народная революция - масштабный процесс принудительного перехода собственности и политической власти в руки широких кругов простых людей - может быть эффективным инструментом свержения олигархического капитализма в Украине", - отмечено на сайте организации.

Методы - образца 1917-го: свержение "прогнившего старого государственного аппарата" (то есть государственный переворот), лишение власти и собственности всех представителей олигархического класса в Украине (читай - экспроприация экспроприаторов), введение прямой демократии и власти самоорганизованных народных собраний на всех уровнях жизни общества: от экономики до культуры. Всеобщее вооружение украинцев и украинок за счет общества (другими словами, анархия и право сильного). Кстати, тезис о прямой демократии достоин отдельного материала - он присутствует в идеологическом наборе практически всех открытых и скрытых агентов влияния Кремля в Украине и является очень вредным, особенно в условиях войны.

В СБУ с обвинениями в политической ангажированности своих действий не соглашаются и считают акции леворадикалов заказными кремлевскими пропагандистами под прикрытием социальных лозунгов. В спецслужбе зафиксировали причастность лидеров группы к актам вандализма, "в том числе против консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, которые работают в регионе". Участники группы распространяли в соцсетях материалы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в регионе. Эти публикации леваков, по мнению экспертов спецслужбы, содержат публичные призывы к насильственному свержению государственного строя.

На первый взгляд, экологические акции, защита собачек и котиков, геев и ромов, борьба с обнаглевшими застройщиками - все это благородно. Но на этих мероприятиях оттачиваются действия и тренируется актив для других акций, которые будут проходить уже под лозунгами "социальной революции". И кого "автономные сопротивления" с "черными стягами" назовут врагами, которых нужно "ликвидировать", почитав посты лидеров организаций в соцсетях, догадаться не трудно.

А народ у нас, как показала провокация "белой балаклавы", легко ведется на подобные пустые и красивые слова о справедливости. Искра уличного радикализма в стране тлеет. Не исключено, что этим попытается воспользоваться если не внешний враг, то кто из кандидатов в президенты. Свою роль в этих раскладах в назначенное им время могут сыграть и левые радикалы.