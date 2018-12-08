Соимость доллара на межбанке 7 декабря диктовали не продавцы, а покупатели валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

7 декабря курс доллара на межбанке опустили на 8 копеек, и приземлили вечером на 27,79-27,82 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За неделю американская валюта потеряла 41 копейку.

Поначалу провал «американца» объясняли только стихийной конвертацией валюты нашими экспортерами. Кому-то гривна нужна, чтобы закрывать контракты, а кто-то просто сдрейфил, когда посыпался курс и решил на всякий случай конвертировать часть выручки.

Но затем казначеи вспомнили о том, что 13 декабря должен состояться конкурс по продаже «Центрэнерго». И под него на этой неделе заводили валюту - под уплату первоначальных взносов.

Благодаря двум факторам цену доллару диктовали не продавцы, а покупатели валюты. Точнее один главный покупатель - Нацбанк. Он активно скупал «американца» и сегодня, и всю неделю. Под его курс равнялся весь межбанк.

«На курсовые тренды пятницы повлияло утреннее тестирование рынком дальнейшего укрепления гривны и коррекционное участие регулятора в торгах с выкупом излишков предложения по курсу 27,82 грн./$, остановившее проседание котировок», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По разным оценкам, регулятор приобрел 7 декабря до $35 млн. А совокупно за неделю - около $170 млн.

«Доллар активно продавали всю неделю. Небольшой спад наметился лишь к пятнице, когда компании стали меньше выбрасывать на торги свободной выручки и больше брать гривневых кредитов», - заметил Гриненко.

Настроения межбанка передались наличному рынку. Люди и мелкий бизнес перестали скупать валюту, как на прошлой неделе. Сброса, конечно, не было, но и крупных покупок тоже не наблюдалось. Потому котировки плавно скатывались вниз.

Минимальный ценник доллара на продаже людям провалился ниже психологической отметки и оказался на 27,90 грн./$. Его ставил Банк Пивденный. А средние расценки оказались в рамках 28,0-28,10 грн./$, и в них работало большинство структур: Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Приватбанк, Идея Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк. Самый высокий ценник «американцу» ставил Мисто банк - 28,50 грн./$.