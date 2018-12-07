Угрозы Онуфрия: Какую кампанию против автокефалии ведет УПЦ МП

Ігор Петренко / Depo.ua

Одни батюшки Моспатриархата нападают на власть, другие намекают на лояльность.

С приближением даты проведения Объединительного Собора, на котором должно быть провозглашено создание Автокефальной православной церкви в Украине, утвержден ее устав и избраны предстоятеля, активизировались представители русского православия в нашем государстве. Причем, если руководящие лица церкви продолжают занимать непримиримую позицию, то "среднее звено" колеблется и выжидает, чем все завершится, то есть чья возьмет.

Еще 12 октября Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил к участию в соборе иерархов УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархов УПЦ Московского Патриархата. В частности, соответствующее письмо получил и предстоятель УПЦ МП Онуфрий. Более того, последнему было сообщено о его праве претендовать на высший церковный пост как кандидату наравне с другими.

Но реакция УПЦ МП оказалась странной по форме, хотя и прогнозируемой по сути, и показала в определенной степени истерическое восприятие событий вокруг Томоса со стороны верхушки этой церкви. Онуфрий, который не встал, когда президент Порошенко зачитывал в Верховной Раде имена Героев Украины, в том числе и погибших в АТО, "не встал" и перед Вселенским патриархом - "запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору", сообщили в пресс-службе "Союза православных журналистов" (кстати, эта структура давно могла заинтересовать СБУ).

Возможно, такой была реакция Онуфрия на решение патриарха Варфоломея лишить его титула митрополита Киевского после Объединительного собора и избрание нового предстоятеля Украинской церкви. А именно об этом, среди прочего, говорилось в письме, обнародованном митрополитом УПЦ МП Александром (Драбинко) на его странице в Фейсбук. На основании изучения фактов из истории церкви Вселенский патриарх пришел к выводу, что историческая Киевская митрополия должна вернуться в юрисдикцию Вселенского патриархата, а Онуфрий после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля больше не сможет называться митрополитом Киевским.

Однако кое-кто из клириков УПЦ МП, хоть и разделяет позицию Онуфрия относительно Собора, но все же занимает особую позицию. Так епископ Сарненский и Полесский Анатолий обратился непосредственно к президенту России Владимиру Путину, просит помочь освободить "воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года". Это обращение похоже на популистский шаг. Результата, конечно, оно не принесет: к Путину еще и не такие персоны обращались за освобождение Сенцова, Сущенко и других заложников - и где результат? Зато часть верующих заговорит: мол, Онуфрий никакой реакции в отношении захваченных россиянами украинских моряков так и не озвучил, а вот Анатолий - молодец, настоящий христианин, еще и патриот.

С другой стороны, такое обращение может быть призвано продемонстрировать власти, что не все клирики УПЦ МП мыслят строго в кремлевской парадигме. Что есть и менее зашоренные священники (а они действительно все же есть). И, не исключено, мы увидим какую-то часть духовенства УПЦ Московского патриархата на Объединительном Соборе. Несмотря на запреты Онуфрия, о которых он в очередной раз напомнил на Синоде УПЦ МП.

С другой стороны, выкристаллизовалась и группа "непримиримых". К ним относятся, в частности, руководство Киево-Печерской и Почаевской лавр. Именно они в последние дни используют все новые и все более циничные разработки кремлевской пропаганды. Так, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир в обнародованном на этой неделе открытом письме президенту заявил, что Петр Порошенко был иподиаконом (церковнослужителем без священной степени). В Администрации президента эти заявления опровергли. "Петр Порошенко никогда не был иподиаконом УПЦ МП", - отметили на Банковой.

Очевидно, что группа ярых оппонентов украинской поместной церкви ведет информационную кампанию на срыв Собора 15 декабря. Организаторы восстановления украинской церкви на эти провокации не реагируют. И от этого в Кремле бесятся еще больше.